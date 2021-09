PAN, Morena y PT en alianza: quiénes conforman la bancada independiente en el Senado

Se propuso al interior del Senado de la República crear el Grupo Parlamentario Plural, mismo que está conformado por militantes de diferentes partidos (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Cinco senadores de diferentes partidos políticos decidieron formar el Grupo Parlamentario Plural (GPP), el cual tiene la finalidad de abrir el diálogo al interior del Senado de la República y evitar la polarización partidaria que mantiene un ambiente tenso en la cámara.

Este lunes 27 de septiembre, Nancy De la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum, del Partido del Trabajo (PT); Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin partido; Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN); y Germán Martínez Cázares, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), decidieron emprender con dicha iniciativa y, a través de redes sociales publicaron la carta en la que informaron de esto a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Conscientes de que la gran mayoría de la ciudadanía en México no se siente bien representada, es que el Grupo Parlamentario Plural buscará con su conformación mantener en el Senado de la República sus aspiraciones y sentimientos en un grupo plural que busca el diálogo como herramienta para resolver las diferencias, que no confronte estérilmente a la sociedad mexicana y, sobre todo, que aporte a que el país sea un terreno donde reine la igualdad, sin privilegios indebidos para nadie”, se lee en el primer párrafo de la carta suscrita por las y los senadores.

Primera página del planteamiento de la creación del GPP dirigido a Monreal Ávila (Foto: Twitter / @gpplural)

Los legisladores señalaron, como referente mundial, que la conformación de estos grupos atiende a la vanguardia política en países como España, Francia, Reino Unido y Chile. Bajo esta óptica, el GPP especificó que no busca protagonismo, sino la constitución de un grupo con visibilidad en el Senado, tal cual como ocurrió con el PES o el PRD.

“Advertimos que no aspiramos a los falsos protagonismos, somos mexicanas y mexicanos dispuestos a hacer política, una ‘buena política’, animada por la verdad, el encuentro con el otro y motivado por el servicio a los más vulnerables”

En caso de que la petición de formar el GPP, puede que se sumen militantes de otros partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Documento de solicitud para formar el GPP (Foto: Twitter / @gpplural)

De la Sierra Arámburo es presidente de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México; también es secretaria de la de Relaciones Exteriores y pertenece a otras cinco. León Gastélum es secretaria de las comisiones de la Reforma Agraria y para la Igualdad de Género y pertenece a otras cuatro.

Álvarez Icaza Longoria es secretario de las comisiones de Derechos Humanos y Zonas Metropolitanas y Movilidad. El morenista es secretario de la comisión de Minería y Desarrollo Regional e integra otras cuatro. Cabe señalar que también fue secretario de la de Estudios Legislativos, pero se dio de baja.

Finalmente, Madero Muñoz es presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Senadores e integra otras seis. No obstante, vale la pena resaltar este perfil de entre los otros por su lento alejamiento de la dirigencia nacional de Acción Nacional.

A través de redes sociales publicaron la carta en la que informaron de esto a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) (Foto: Cuartoscuro)

Gustavo Enrique Madero Muñoz ha manifestado en repetidas ocasiones sus diferencias con Marko Cortés, presidente nacional del PAN; no obstante, las ocasiones más marcadas fueron cuando rechazó ser el líder del partido en el senado y cuando, en un ejercicio de autocrítica, reconoció que no se logró el objetivo de recobrar el espacio político que Morena ha ganando desde 2018.

El 26 de enero de este año, el senador rechazó ser el líder de su bancada por un incumplimiento del contador Cortés Mendoza, mismo que se perfila para un periodo más de dirigencia en el albiazul. Dicho incumplimiento está relacionado con el proceso electoral en Chihuahua de este año.

“Informé a Marko Cortez que no me considere como opción para Coordinar el Grupo Parlamentario del PAN Senadores. El día de hoy me comunicaron que no cumplirán su compromiso firmado para que el equipo que no ganó la gubernatura propusiera candidato para la capital”, publicó en Twitter Madero Muñoz.

Marko Cortés y Gustavo Madero Muñoz han tenido desavenencias políticas (Foto: Cuartoscuro)

Esto porque el legislador buscaba la gubernatura; sin embargo, el PAN determinó que sería mejor si Maru Campos tomaba dicha candidatura. Después, la dirigencia del blanquiazul había dicho que el equipo que no ganó, el de Madero, podría establecer candidatos para el municipio capital; sin embargo, este acuerdo no fue respetado.

La segunda ocasión atiende al periodo postelectoral, donde Marko Cortés estuvo festejando los triunfos del PAN y la coalición Va por México, que integra además al PRD y al PRI. Y fue en este ambiente de triunfalismo donde el senador dijo que no se le puede llamar triunfo a estos resultados.

“Es un autoengaño afirmar que le quitamos la mayoría calificada a AMLO para impedirle modificar la constitución. La verdad es que en 2018 tampoco ganaron esa mayoría calificada”, escribió en redes. Aunado a esto recordó los resultados en las gubernaturas, donde sólo ganaron dos de las 15 que estaban en juego, mientras que Morena y sus aliados se llevaron 12.

