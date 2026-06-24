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“La maternidad no resta capacidades”: Mariana Rodríguez responde a dichos de exgobernador sobre ser mamá y tener aspiración política

La presidenta del DIF Capullos cuestionó el doble estándar que enfrentan las mujeres en la política

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Mariana Rodríguez responde a dichos de exgobernador sobre  ser mamá y tener aspiración política
Mariana Rodríguez responde a dichos de exgobernador sobre  ser mamá y tener aspiración política (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mariana Rodríguez Cantú, presidenta del DIF Capullos de Nuevo León, respondió desde su cuenta de Instagram a las declaraciones del exgobernador interino, Benjamín Clariond, quien sugirió que su maternidad debería hacerla desistir de cualquier aspiración política.

En un mensaje directo, Rodríguez afirmó que “la maternidad no resta capacidades”, y pidió que se evalúe a las mujeres por sus resultados y no por su vida familiar.

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Rodríguez, quien recientemente anunció su tercer embarazo junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuestionó el doble estándar que enfrentan las mujeres en la política y defendió su derecho a decidir tanto sobre su maternidad como sobre su futuro profesional.

Doble estándar: maternidad y política

El debate inició cuando Benjamín Clariond, exgobernador interino de Nuevo León, fue consultado por el comunicador Jose Luis Guerra, en el podcast ‘Pxrno Política’, sobre la posibilidad de que Mariana Rodríguez aspire a la gubernatura.

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A lo que Clariond respondió: “Es una mujer lista, pero no creo que deba desperdiciar, sobre todo ahora que está esperando su tercera hija y los hijos ocupan muchísimo de la mamá. Sí, también del papá, pero de la mamá”.

Ante la pregunta expresa sobre si consideraba que Mariana podría ser una buena gobernadora, Clariond fue tajante: “No, no creo”.

La respuesta provocó la reacción pública de Rodríguez, quien expuso la desigualdad de criterios aplicados a mujeres y hombres en cargos públicos.

“Rara vez escucho que alguien le pregunte a un hombre si sus hijos lo necesitan en casa. Y tampoco veo que a un gobernador, sobre todo a Samuel, le cuestionen si ser padre le resta capacidad para gobernar o que lo hagan sentir culpa por ejercer una responsabilidad pública”, reclamó Rodríguez Cantú.

Aseguró que, a diferencia de los hombres, la maternidad sigue utilizándose como argumento para condicionar la participación política y profesional de las mujeres.

“Sigue siendo una pregunta recurrente para las mujeres y me sigue llamando profundamente la atención que esto siga ahorita en el 2026”, comentó.

La maternidad como fortaleza, no como obstáculo

Rodríguez compartió su experiencia personal y el dilema cotidiano que enfrentan muchas madres que trabajan fuera de casa.

“Muchas mujeres tienen que escoger entre su vida profesional y su vida personal o su maternidad. Y la verdad es que, como muchas mamás, todos los días yo hago mi mejor esfuerzo por estar presente con ellas, por acompañarlas, por no perderme los momentos importantes y también al mismo tiempo, por no perderme a mí misma”.

Insistió en que la maternidad debe ser vista como un valor añadido y no como una limitación.

“Quiero enseñarles que ser mujer nunca ha sido una limitación, sino al contrario, que sea una fortaleza. Y estamos muy lejos en políticas públicas de que eso suceda y todas lo sabemos”, señaló.

Rodríguez subrayó la importancia de que sus hijas la vean feliz, activa y realizada: “Creo profundamente que mis hijas me necesitan feliz, de pie, trabajando y haciendo lo que amo y demostrando con hechos que la maternidad no resta capacidades, sino que suma propósito, suma sensibilidad y una enorme responsabilidad con las futuras generaciones, sobre todo de mujeres”.

En la parte final de su mensaje, Mariana Rodríguez defendió su derecho a ser juzgada por su trabajo y resultados, no por su vida personal.

“Así que cuando alguien quiera hablar de mi capacidad, hablen de mí, no de mi maternidad. Hablemos de lo que hago, de los resultados, porque ni estar embarazada ni ser mujer son una imposibilidad. Y de resultados, con toda la apertura y transparencia, podemos hablar el día que quieran”.

El contexto político: embarazo, denuncias y campañas

La polémica surge en un momento en que Rodríguez y el gobernador Samuel García anunciaron que esperan a su tercer hijo, apenas nueve meses después del nacimiento de su hija Isabel. El anuncio fue realizado en abril de 2026, en medio de un clima político agitado.

Paralelamente, la pareja enfrenta una denuncia presentada por el partido Morena ante la Fiscalía General de la República por presunto desvío de recursos, interpuesta en mayo de 2026.

Desde 2020, tanto Movimiento Ciudadano como Samuel García han invertido más de $112 millones en publicidad en plataformas de Meta, lo que ha generado críticas y señalamientos sobre el uso de recursos públicos y privados en campañas de posicionamiento digital.

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