Embajador de EEUU felicita a Claudia Sheinbaum por su cumpleaños y destaca cooperación bilateral

Ronald Johnson felicita a Claudia Sheinbaum y elogia su servicio al pueblo de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este 24 de junio diversas muestras de felicitación con motivo de su cumpleaños número 64, entre ellas la del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien destacó el compromiso de la mandataria con el servicio público y la relación bilateral entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense expresó sus mejores deseos para la titular del Ejecutivo federal y aseguró haber constatado de primera mano su disposición para trabajar en beneficio de México.

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Asimismo, resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambos países.

“Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones”, señaló Johnson en el mensaje difundido con motivo del aniversario de nacimiento de la presidenta mexicana.

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Una felicitación que ocurre en medio de una relación bilateral de contrastes

El mensaje del embajador cobra relevancia debido al contexto reciente de la relación entre ambos gobiernos.

Durante las últimas semanas han existido diferencias públicas en torno a temas de seguridad, combate al narcotráfico y respeto a la soberanía nacional.

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A principios de junio, Sheinbaum pidió al representante diplomático evitar pronunciamientos sobre asuntos internos de México, luego de algunas declaraciones relacionadas con el combate al crimen organizado y el clima de inversión en el país.

Sin embargo, tanto el gobierno mexicano como la representación estadounidense han reiterado su disposición para mantener la colaboración en áreas estratégicas, particularmente en materia de seguridad, desarrollo económico y comercio.

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Cómo es la relación México-Estados Unidos

Ambas naciones mantienen cooperación permanente en seguridad fronteriza .

Existe coordinación para combatir el tráfico de drogas y de armas .

Los gobiernos han impulsado proyectos de desarrollo económico y educativo .

En semanas recientes surgieron diferencias diplomáticas por declaraciones sobre asuntos internos mexicanos .

Tanto México como Estados Unidos han reiterado su intención de preservar el diálogo institucional.

Ronald Johnson impulsa proyectos educativos y tecnológicos en Baja California

La felicitación presidencial ocurrió apenas un día después de que Johnson encabezara la inauguración del Centro de Innovación CaliBaja en CETYS Universidad, en Baja California.

El proyecto alberga el primer American Space de la península y el décimo en territorio mexicano. De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, la iniciativa busca ampliar oportunidades de aprendizaje, innovación, emprendimiento y enseñanza del idioma inglés.

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Durante el acto inaugural, el embajador destacó que el centro permitirá fortalecer las capacidades de estudiantes y emprendedores mediante alianzas con empresas tecnológicas internacionales, además de fomentar la competitividad regional en América del Norte.

Cooperación en seguridad marca la agenda bilateral

En los últimos días, Johnson también ha resaltado acciones conjuntas en materia de seguridad. El diplomático reconoció el aseguramiento de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida realizado en Sinaloa, considerado uno de los decomisos más importantes registrados en los últimos años.

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Asimismo, informó sobre el decomiso de 43 mil cartuchos de arma de fuego en Arizona, operación realizada por autoridades estadounidenses como parte de los esfuerzos para contener el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

Para el embajador, estos resultados reflejan la importancia de la cooperación entre ambos países frente a desafíos compartidos como el crimen organizado transnacional.

Sheinbaum celebra su cumpleaños con trabajo, pozole y apoyo a la Selección Mexicana

Mientras recibía felicitaciones de funcionarios, gobernadores, periodistas y ciudadanos, la presidenta desarrolló con normalidad su agenda desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, los asistentes le cantaron Las Mañanitas y la mandataria agradeció las muestras de afecto. También adelantó que su celebración sería sencilla, con un pastel y una comida de pozole, uno de sus platillos favoritos.

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Sheinbaum informó que permanecería en Palacio Nacional durante la jornada y que el festejo familiar se realizará el próximo fin de semana. Además, aprovechó para desear éxito a la Selección Mexicana en su encuentro frente a Chequia dentro de la Copa Mundial de 2026.

La felicitación del embajador estadounidense se sumó así a una larga lista de mensajes dirigidos a la presidenta en una fecha que, además de celebrar su cumpleaños número 64, volvió a colocar en el centro de la conversación pública la relación entre México y Estados Unidos, marcada por diferencias puntuales, pero también por una agenda de cooperación permanente.

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