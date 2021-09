Niña se vuelve viral por tierna recompensa para encontrar a su gato de peluche

Niña se vuelve viral por tierna recompensa para encontrar a su peluche (Foto: Facebook / @fernando.lomar.963)

El mundo de las redes sociales está lleno de tiernas historias que, si no fuera por ellas, jamás podrían alcanzar el número de personas que ven fotografías, videos o simplemente leen un texto.

Tal es el caso de una pequeña en la Ciudad de México, quien a través de un cartel escrito a mano, como ya no se acostumbran, busca a su gatito de peluche, el mismo que la ha acompañado por tres años.

“Si conocen el paradero de este peluche, por favor echen la mano para que regrese con su pequeña dueña. Zona Lindavista, CDMX. Gracias”, posteó el usuario de Facebook Carlos López Mar junto a un emocionante cartel.

Todo parece indicar que la pequeña estaba en el cine cuando su gato probablemente cayó accidentalmente de la mochila en donde lo transportaba, por lo que al llegar a casa, se encontró sin su mejor amigo.

BB Jaguar se perdió en un complejo cinematográfico de la Ciudad de México, aunque espera volver a casa muy pronto (Foto: Pedro Pardo / AFP)

Sin embargo, lo más increíble de todo es que ofrece una verdadera recompensa para la persona que lo encuentre y sin pensarlo, acuda a su llamado para regresar al BB Jaguar (nombre de su peluche) hasta su casa, con su dueña.

La cantidad, aunque simbólica, es un gran gesto por parte de la pequeña, quien está dispuesta a darlo todo por su gato. En caso de ser tú quien lo encuentre, podrías obtener a cambio de tu enorme corazón, un dulce y 20.00 pesos.

“Se busca gato de peluche, es este. Se llama BB Jaguar. Ayuda: el viernes 17 de septiembre de 2021 fui al cine a la Plaza Encuentro Fortuna, llevé conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía 3 años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa, me di cuenta de que ya no estaba en mi mochila. Yo creo que se me cayó, lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida. Si lo encuentra llame a este número. Recompensa: un dulce y 20.00 pesos. Por favor encuéntralo”, se puede leer en el maravilloso letrero.

Su hoja de papel no sólo adjunta una imagen de su gato para que puedas localizarlo con mayor facilidad, también incluyó el dibujo hecho a mano de ella con su gato de Peluche en algún conmovedor instante, sin olvidarnos de las caritas llorando desconsoladamente.

Por el momento, no se ha confirmado que BB Jaguar ya pudo volver a su casa, pero la publicación en Facebook seguramente será de gran ayuda, pues hasta el momento, se ha compartido más de 20,000 veces; acumula más de 600 comentarios y 2.3 mil personas reaccionaron a la noticia.

Entre los comentarios hay muchos mensajes de esperanza, de apoyo emocional y múltiples consejos para que la pequeña pueda encontrar a su gato de peluche lo antes posible.

Además, la gente abrió su corazón en ese instante y comento las historias de su familia que podrían tener un parecido con esta, para finalmente decirle a la pequeña que siempre hay una luz al final del túnel.

La Plaza Encuentro Fortuna se ubica en la avenida Fortuna 334, Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero en la capital mexicana; por si llegas a visitarla o vives cerca, puedas estar alerta de BB Jaguar.

Lamentablemente las redes sociales oficiales del inmueble comercial han estado un poco ausentes desde el 24 de septiembre de 2021, por lo que tampoco respondieron a la desesperada búsqueda de la pequeña.

