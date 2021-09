La esperanzadora promesa de AMLO en la refinería de Dos Bocas: “seremos autosuficientes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su gira de trabajo con un recorrido de supervisión a la refinería de Dos Bocas en Tabasco (Foto: Twitter / @SENER_mx)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, visitó, juntó a una comitiva de altos funcionarios, las obras en la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, para dar cuenta de los avances en una de sus magnos proyectos a desarrollar en el sexenio.

De acuerdo con el video que publicó el jefe del ejecutivo federal en su Twitter oficial, la nueva refinería estará lista en tiempo y forma, para su estreno en aproximadamente nueve meses.

“Vamos a mostrarles esto de manera breve. Es domingo, se ven pocos trabajadores. Estamos en la construcción de la refinería, la nueva refinería que vamos a inaugurar el año próximo; en nueve meses”, inició AMLO.

“Miren todo lo que significa. Allá el puerto, los tanques de almacenamiento del crudo. Es un complejo petrolero único en México el que se está levantando en Paraíso, Tabasco”, continuó el mandatario.

De acuerdo con los datos arrojados por Andrés Manuel, actualmente cerca de 30 mil trabajadores trabajan en el nuevo complejo de Petróleos Mexicanos (Pemex), con un objetivo claro: la autosuficiencia.

“Durante todo este tiempo, son cerca de 30 mil trabajadores. La están construyendo los trabajadores de México. Están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaban, ahora va a procesarse en México!, dijo López Obrador.

Refinería Dos Bocas, Tabasco (Foto: Twitter@SENER_mx)

Y prosiguió asegurando que la nueva refinería, así como la adquirida en Texas y las que están en proceso de rehabilitación, ayudarán a no tener más gasolinazos ni alzas de precio en el país.

“Así como la nueva refinería, ya adquirimos la de Texas y se rehabilitan seis refinerías más. Vamos a ser autosuficientes, ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero. Todo se va a producir en México y así vamos a poder garantizar que no aumenten el precio los de los combustibles, que no haya gasolinazos”, aseguró.

Durante su recorrido, estuvo acompañado de Carlos Merino, el gobernador del estado de Tabasco, de Rocío Nahle, la secretaria de Energía, de Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, y del almirante José Rafael Ojeda Durán, de la secretaría de Marina.

Para algunos de ellos tuvo palabras magnificas. Tal es el caso de Nahle, a quien le brindó todo su apoyo tras la responsabilidad de edificar la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“Rocío Nahle, la secretaria de Energía, responsable de esta gran obra. ella es la directora ejecutiva del proyecto; se debe todo esto a su experiencia, su conocimiento, y sobre todo su dedicación, su trabajo. Es una mujer excepcional”, dijo Andrés Manuel.

El oriundo de Tabasco, también aseguró que el director de Pemex es una de las personas más cercanas a él, puesto que le ayuda en gran medida a “levantar” la petrolera mexicana.

“Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, un servidor público de primer orden que me ayuda mucho. Me pasaría bastante tiempo explicando cómo nos dejaron Pemex. Estaba en la ruina. Lo estamos levantando, esta empresa que es de todos los mexicanos. Y la estamos hacemos con los trabajadores, con los técnicos de Pemex”, aseguró.

La esperanzadora promesa de AMLO en la refinería de Dos Bocas: “inauguramos en nueve meses” (Foto: Twitter / @rocionahle)

Por último, reiteró que las fueras armadas, y en esta caso la Marina, están a cargo de toda la vigilancia del puerto, y de las instalaciones de Dos Bocas con el objetivo de brindar seguridad.

“Mi gran apoyo, mi gran respaldo”, dijo, refiriéndose al almirante Ojeda Durán, pero también a todos los elementos de la Marina Armada de México.

“Estoy muy contento de estar supervisando esta gran obra, la nueva refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco”, finalizó el mandatario.

