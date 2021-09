Sheinbaum aseguró que evento con AMLO en Xochimilco no fue con tintes presidenciales

Evento en Xochimilco donde estuvo presente la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador (Foto: Gobierno CDMX)

Tras el encuentro de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento de la alcaldía Xochimilco, la mandataria aseguró que no hubo ningún trasfondo presidencial.

Al finalizar el evento la mandataria tuvo una breve charla con medios de comunicación en donde adelantó que el fin de semana el ejecutivo federal recorrerá todas las demarcaciones de la capital y que no tiene nada que ver con la sucesión del 2024.

Durante el intercambio de palabras, Sheinbaum Pardo aseguró que la gente de la Ciudad de México quiere mucho al presidente, motivo por el que un tumulto se reunió al exterior del lugar para darle la bienvenida.

“Mucha gente allá afuera incluso está dándole la bienvenida al presidente”, le dijeron. “Es que quiere mucho la ciudad al Presidente de la República”, dijo.

Claudia Sheinbaum y AMLO (Foto: Gobierno CDMX)

Tras ello, le sugirieron los comunicadores si el evento tenía tintes de precampaña presidencial, a lo que respondió que no.

“Huele como a campaña”, le sugirieron a la también científica. “No, nada que ver”, respondió.

Posteriormente al preguntarle por qué habían seleccionado la alcaldía Xochimilco para el evento, la mandataria dijo que es porque querían presentarle un parque recién inaugurado pero que de cualquier modo haría una gira en las otras demarcaciones que conforman la Ciudad.

Finalmente, aseguró que ella no irá con el presidente López Obrador a giras de trabajo al interior de la República. “No, yo estoy aquí en la Ciudad”, subrayó.

Claudia Sheinbaum es señalada como la presidenciable favorita de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Cabe apuntar que no es la primera ocasión que se cuestiona sobre sus intensiones rumbo al 2024, pues el pasado marzo le pidieron su opinión sobre el “relevo generacional” del que habló López Obrador.

“Estamos concentrados en gobernar la ciudad, ese es nuestro objetivo”, dijo Sheinbaum el viernes, cuestionada sobre las declaraciones del presidente López Obrador, y la difusión de otros nombres, como el del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, o el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) Ricardo Monreal, como aspirantes a la presidencia.

“No, imagínense que me ponga yo a ‘futurear’. No, qué. Estamos gobernando la ciudad y más en una situación tan compleja como la que vivimos. La concentración es en gobernar la ciudad y servir a la ciudadanía”, dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum asegura aún no tener aspiraciones presidenciales (Foto: Twitter/Claudiashein)

Ante la insistencia de la prensa, que le dijo si entonces “que la den por muerta”, la mandataria capitalina respondió que el objetivo que tenía era concentrarse en el gobierno de la Ciudad de México, “para eso nos eligieron”, mencionó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo en la conferencia de prensa mañanera del jueves que cuando termine su mandato, en 2024, se retirará de la política completamente y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador, que calcula, le tomará unos tres años.

Dijo que jubilarse es no volver a participar en nada ni opinar. “Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, indicó.

El mandatario afirmó que cuando acabe su sexenio no opinará ni recibirá a nadie que tenga que ver con la política, se irá a vivir a su quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas; dijo que vivirá de su pensión y se pondrá a escribir. Relató que para eso ya se está preparando psicológicamente, pero se dijo contento porque ya hay “relevo generacional”.

