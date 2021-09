Julieta Fierro vinculó investigación a científicos del Conacyt con la Ley de Ciencia, Tecnología, Humanidad e Innovación

Foto: captura de pantalla

La académica y científica Julieta Fierro, consideró que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tendría relación con la nueva Ley de Ciencia Tecnología, Humanidad e Innovación.

A través de su cuenta de Twitter, Fierro Gossman cuestionó: “¿No será que este ataque desmedido a los científicos se debe a que está por aprobarse la nueva ley de CTHI y se quiere crear un ambiente de terror para que no haya protestas por una ley que pretende concentrar el poder y limitar los recursos y la libertad de investigación?”, escribió.

En entrevista con la periodista Denise Maerker, Julieta Fierro dijo sentirse horrorizada con las investigaciones en contra de sus compañeros con quienes ha colaborado durante más de 17 años.

Aseguró que el Conacyt ha hecho todo a su alcance para seguir trabajando por la ciencia en México, por lo que -dijo- la acción de la FGR tiene como objetivo desacreditar a la institución, además de cuestionar la autonomía de las instituciones de investigación y la libertad de investigación.

“Esto de acusar a personas que trabajan en Conacyt y en el Foro Consultivo es un despropósito espantoso, no sé de dónde viene. Yo me imagino que es una de estás técnicas de terror, porque está por aprobarse esta nueva Ley de Ciencia Tecnología, Humanidad e Innovación y esta ley es restrictiva en el sentido que quiere que el único asesor del presidente en materia de ciencia y tecnología sea el director de Conacyt y esto me parece muy grave, le está dando demasiado poder a una persona”, alertó.

Las acusaciones contra los investigadores del Conacyt por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada; han desatado un rechazo generalizado, aún entre algunos miembros del gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que la consideran un exceso.

Algunas voces han asegurado que las acciones de la FGR son una especie de venganza de Alejandro Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal como investigador.

Y es que, desde el año 2010, Gertz Manero había intentado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero el Conacyt lo rechazó al considerar que tenía “insuficiente producción científica” y “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, los cuales son requisitos principales establecidos en el reglamento.

Fue entonces que Alejandro Gertz llevó el caso a los tribunales federales, pero el Consejo del Conacyt confirmó la negativa en cuatro ocasiones más.

Pero 11 años después, ya bajo la administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt, Gertz Manero fue admitido al SIN con un nivel III “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”. Lo logró sin pasar por los niveles de Candidato I y II, como el resto de los investigadores que se postulan.

De acuerdo con el investigador de la UNAM, Guillermo Sheridan, para lograr el ingreso de Gertz Manero al SIN, se creó una Comisión Especial Dictaminadora presidida por Ernesto Villanueva, que juzgó que Gertz había sido víctima de discriminación por parte de las comisiones evaluadoras cuando concluyeron que su trayectoria académica carecía de méritos.

La comisión argumentó que Gertz Manero no sólo tenía sobrados méritos, sino que su obra es “de trascendencia nacional e internacional”, como lo demuestran sus “obras académicas”, entre ellas, cinco libros como “autor único”.

Pero en uno de estos libros Guillermo Prieto (Biografía), Gertz Manero fue acusado de plagio, al copiar párrafos completos de otras obras de autores como Salvador Ortiz Vidales y Malcolm D. McLean, quienes escribieron sendos libros sobre Guillermo Prieto, así lo reveló el editorial de El Universal titulado Plagiador Favorecido, del pasado 7 de julio.

En el editorial se cuestiona al SNI por presuntamente favorecer a personajes que no cumplen con los requisitos académicos para serlo y en cambio sí se toman en cuenta criterios políticos, quitando el lugar a otros que sí lo merecerían y que requieren de los apoyos a los que se tiene derecho como integrante del sistema.

Alejandro Gertz Manero calificó de falso, doloso y carente de toda ética periodística lo señalado por el medio.

Luego de que en 2019, la directora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde denunciaba que el presupuesto otorgado al Foro Consultivo del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto, excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones; la FGR acusó a los investigadores y pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal de El Altiplano, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.

El miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.

En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.

