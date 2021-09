Variante Mu de COVID-19: qué tan contagiosa es y cómo protegerse

La nueva variante Mu de COVID en México la determinaron como de interés debido a los altos grados de transmisión que podría causar. (Foto: Reuters/Cuartoscuro)

La variante MU o B.1621 fue nombrada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y surgió en Colombia a inicios de enero de 2021. En México fue enunciada como de interés debido a que aún se realizan estudios para detallar sus características.

Al igual que las variantes anteriores, la Mu provocó incertidumbre de cómo afrontarla, los cuidados específicos para evitar contagios y si la vacunación influye para contrarrestar los efectos. Según un estudio que compartió el sitio especializado en ciencias biológicas, bioRxiv, esta nueva variante de COVID-19 es más resistente a la vacuna Pfizer BioNTech y a sueros convalecientes.

Cabe aclarar que los estudios sobre la variante aún no son concluyentes, ya que se siguen realizando pruebas para determinar su nivel de resistencia, pero las medidas sanitarias para prevenir la reproducción del virus son un factor importante para disminuir la severidad del COVID-19.

Las personas que tienen sus esquemas completos de vacunación son menos propensas a desarrollar un cuadro grave de COVID ante las nuevas variantes. (EFE/Carlos Ramírez)

Es altamente transmisible

Las mutaciones que se detectaron de esta variante hacen que sea más transmisible, aunque su grado de resistencia es parecido al de la variante Delta. A pesar de que Mu ha sido detectada en sólo 39 países de Sudamérica y Europa, la OMS dio a conocer que ha ido creciendo de forma constante durante la propagación.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en México la detectaron en el Estado de Puebla, en el Estado de México y en la Ciudad de México, aunque su presencia es tan sólo del 3%, mientras que el de la variante Delta es del 96%.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa la catalogó como de interés, debido a que la OMS lo denomina como una variantes que “presentan cambios en el genoma que, según se ha demostrado o se prevé, afectan a características del virus como su transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad que causa y su capacidad para escapar a la acción del sistema inmunitario, ser detectado por medios diagnósticos o ser atacado por medicamentos”.

El mantener la cultura de las medidas sanitarias es una de las formas más importante para enfrentar la nueva variante Mu (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Medidas de prevención contra la variante Mu

La mejor protección contra esta variante son las medidas básicas sanitarias como contra cualquier tipo de SARS-CoV-2, es decir, la ventilación en espacios cerrados, el lavado frecuente de manos, la sana distancia y el uso primordial de cubrebocas.

Las vacunas contra el COVID-19 son la mejor manera de reducir los cuadros graves de las nuevas variantes, pero la población que aún no cuenta con su esquema completo debe ser más precavida en los cuidados y no estar en contacto con muchas personas que no sean de su entorno cotidiano.

¿Las personas que tuvieron COVID-19 son más resistentes a la variante?

A pesar de que las personas cuenten con su esquema completo de vacunación anticovid tiene probabilidades de contagiarse, aunque con cuadros menos graves según expertos (Foto: Cortesía CDMX)

Gran parte de los expertos en las investigaciones de las nuevas cepas de coronavirus expresaron que si una persona ya contrajo el virus, después de su recuperación tiene cierto nivel de inmunidad, aunque no han determinado por cuánto tiempo dura la protección debido a los cambios continuos de las variantes.

De igual forma, han alertado que ciertos tipos de variantes encontradas en Sudáfrica y Brasil por su mutaciones evaden los anticuerpos naturales, lo que provoca que la persona que anteriormente se enfermó vuelva a contagiarse del coronavirus.

Por su parte, en las infancias la nueva variante Mu tiene menos probabilidades de ser agresiva en comparación con los adultos.

