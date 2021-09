Variante Mu ya circula en México: López-Gatell

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Esta mañana, como cada martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre la situación del COVID-19 en México. Fue así que, además de señalar que la epidemia lleva ocho semanas a la baja, destacó que en el país ya circula la variante Mu.

“Respecto a las variables que en el momento hemos identificado en México, hemos identificado casi todas las letras que hasta el momento se reconocen como variantes de preocupación (Alfa, Betam Gamma y Delta,) y de las que se consideran variantes de interés (Eta, Iota, Kappa, Lambda y Mu). Ya tenemos la variante Mu, que se identificó al inicio del año en Sudamérica”, afirmó.

No obstante, detalló que hasta el momento Mu no ha sido clasificada como variante de preocupación, solo de interés, por lo que no existe evidencia de que sea más transmisible, más agresiva o que la inmunidad de las vacunas escape.

Cabe recordar que a inicios de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la variante Mu de COVID-19, también conocida como B.1621, encontrada por primera vez en Colombia en enero de 2021, como de interés.

Durante la conferencia matutina, el funcionario detalló que el país abrió la semana 36 con una reducción del 25% en la curva epidemiológica del COVID-19. Asimismo, aseguró que las hospitalizaciones continúan a la baja (63% menos en comparación con el nivle de ocupación máxima).

“Abrimos la semana con una reducción del 25% y la tendencia continúa. Lo mismo en la hospitalización, continuamos viendo una tendencia de desocupación de los hospitales COVID (...) y esto también se mantiene en una tendencia sostenida en todo el territorio nacional”, dijo.

Respecto al avance de la Jornada Nacional de Vacunación, López-Gatell informó que en las últimas 24 horas se administraron 442 mil 11 biológicos en México, lo cual incrementa la cifra acumulada a 96 millones 80 mil 633 dosis aplicadas con las que se han inmunizado a 62 millones 466 mil 37 personas.

Según los datos de la Secretaría de Salud (Ssa), del total de inoculados, 42 millones 200 mil 82 personas (68%) ya tienen el esquema de vacunación completo, mientras que 20 millones 265 mil 955 (32%) son de nuevos esquemas.

“Seguimos en buen paso para cubrir la meta del 31 de octubre: haber vacunado a toda la población adulta que así lo desee con al menos una dosis”, afirmó.

Hasta el momento, México ha recibido 109.5 millones de antígenos para combatir la pandemia del COVID-19 de siete farmacéuticas: Pfizer BioNtech, AstraZeneca, Sputnik V (del Instituto Gamaleya), Moderna, Cansino, Sinovac y Johnson&Johnson (de Janssen).

En ese sentido, el subsecretario anunció que el país recibirá otras 3 millones 903 mil 150 dosis para esta semana: dos lotes de Pfizer, de 228 mil 150 y de 582 mil, y uno de Moderna de un millón 750 mil - el cual complemente la donación que EE.UU acordó entregar a México.

Semáforo COVID-19

Cabe recordar que hasta el próximo 3 de octubre estará en vigor los siguientes colores del semáforo de riesgo:

En color “rojo” (máximo riesgo de contagio) no hay ningún estado. Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo) se encuentran cuatro estados, dos más que hace un par de semanas: Baja California Sur, Sinaloa y se mantienen tanto Chihuahua como Chiapas; este último no ha cambiado todo el 2021.

En “amarillo” o riesgo moderado, están 24 estados, nueve más que en la actualización pasada: Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) hay cuatro; es decir, 13 menos: se mantienen Tamaulipas, Tabasco, Colima y Morelos.

