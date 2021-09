Vicente Fox y Felipe Calderón se unieron en contra de AMLO por niños con cáncer

Los ex presidentes criticaron las declaraciones de AMLO a través de sus cuentas de Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se lanzaron en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en defensa de los padres de familia y niños que se han manifestado por el desabasto de medicamentos en el país.

Luego de que durante su conferencia matutina del pasado lunes 20 de septiembre el Jefe del Ejecutivo acusara a las farmacéuticas de orquestar una campaña en contra de su gobierno, movilizando a padres y niños para manifestarse, Calderón y Fox comentaron que “su lucha es auténtica”.

“Los padres de familia de las niñas y los niños con cáncer deben estar agraviados, muy molestos. Sé que la lucha por la vida de sus hijos es auténtica, ¡cómo no iba a serlo! Me solidarizo con ellos”, escribió Calderón a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, Fox reaccionó a ese mensaje con: “Ellos, esos niños merecen todo. Sus padres por igual”, señaló el ex mandatario.

Vicente Fox respaldó a Felipe Calderón por mensaje solidario a madres y padres de niños con cáncer. (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

“Lo que tenían eran influencias y se dedicaban a distribuirse los medicamentos. Esas empresas, las enfrentamos con campañas en los medios, fueron capaces hasta de movilizar a padres, a niños para ver si cedíamos y dábamos marcha atrás”, señaló el presidente en su conferencia matutina pasada.

Asimismo indicó que las 10 farmacéuticas en México buscaban mantener la corrupción que existía con las autoridades.

“Estaba prohibido, no se podía comprar medicamentos en otros países, porque era controlar todo el mercado, apoyar a estas 10 grandes corporaciones para que se tuviesen que comprar los medicamentos en México para mantener esta corrupción en el país”, comentó

AMLO acusó a las farmacéuticas de orquestar una campaña en contra de su gobierno (Foto: Presidencia de México)

López Obrador reiteró que México ya cuenta con medicamentos para atender a niños con cáncer, mismos que fueron adquiridos en Corea, India y Argentina.

“Ya estamos rompiendo ese monopolio y yo espero que pronto no falten todos los medicamentos. Ya tenemos todos los medicamentos, se compraron en Corea, en la India, se compraron en Argentina, medicamentos para atender a niños con cáncer y ya se tienen”, sentenció.

Por su parte, el influencer Chumel Torres también arremetió en contra del presidente en donde se mofó de la aprobación que han arrojado las encuestas sobre la popularidad que aún mantiene el Jefe del Ejecutivo.

“AMLO diciendo los papás de niños con cáncer son manipulados/comprados por los grandes laboratorios. Pero síganle, presumiendo el 65% de popularidad en las encuestas”, escribió el conductor de El Pulso de la República.

El influencer también criticó al presidente por sus declaraciones desde Oaxaca (Foto: Instagram / @ChumelTorres)

Durante el mes de agosto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó con 903 millones 479 mil pesos a Casa Marzam (Marzam), Casa Saba, Fármacos Nacionales (Fanasa), Nadro y Almacén de Drogas, así como a 21 personas físicas por la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución de medicamentos, lo cual provocó que también que se inhabilitaran a 10 directivos de las empresas sancionadas.

De acuerdo con la página oficial de la Cofece menciona que el expediente 10-001-2016 acredita que los agentes económicos sancionados realizaron tanto acuerdos para restringir el abasto, como conductas para fijar, manipular e incrementar el precio de los medicamentos durante un periodo de casi 10 años, de junio de 2006 a finales de diciembre del 2016.

Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marzam y Nadro se coludieron para no distribuir o comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de medicamentos a determinadas farmacias, según sus cuentas por pagar a las distribuidoras.

SEGUIR LEYENDO: