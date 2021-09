México compró USD 7,000 millones en reservas internacionales de Banxico

Imagen de archivo de la facha del Banco de México en el centro de Ciudad de México. 28 febrero 2019. REUTERS/Daniel Becerril

El Gobierno mexicano compró reservas internacionales por un valor de USD 7,000 millones la semana pasada, dijo el martes el banco central del país en un informe, reduciendo las reservas a USD 198,500 millones.

México había recibido USD 12,000 millones el mes pasado del Fondo Monetario Internacional como parte de los derechos especiales de giro recientemente emitidos. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, había dicho en repetidas ocasiones que quería utilizar los fondos adicionales para pagar parte de la deuda del país.

Banxico, como se conoce al banco central de la nación, dijo que México solo puede usar esos fondos si los compra a la autoridad monetaria.

Peso retrocede ante caída de las acciones de EE.UU.: México FX

Foto: Susana Gonzalez/Bloomberg

El peso retrocedía por primera vez en cinco días, en tanto que sus pares de mercados emergentes operaban de forma mixta y las acciones estadounidenses caían.

La moneda mexicana bajaba 0.2% a 19.9118 por dólar, después de subir un 0.34% en los últimos cuatro días. El peso permanece en su promedio de cotización reciente entre el máximo de septiembre de 19.8486 y 20.00. Los promedios móviles de 50 y 100 días están cerca de 20.00, lo que refuerza que el nivel es un soporte clave a corto plazo para el peso. El nivel de 19.80, que ha limitado los avances del peso durante tres meses, aún se considera una barrera importante para la moneda.

El martes, las principales monedas de los mercados emergentes, como el real brasileño, el rand sudafricano, la lira turca y el rublo ruso, retrocedían.

La volatilidad implícita del peso a un mes volvía a caer a 8.6%, por segunda vez en tres días al nivel más bajo desde febrero de 2020.

(Foto: Pixabay)

Las condiciones recientes de liquidez de la divisa mexicana son mucho mejores que sus promedios de 30 días en medio de un entorno de baja volatilidad, según un operador.

Los swaps de tasas TIIE bajaron entre 1 y 2 puntos básicos el lunes, en línea con la caída de los rendimientos en Estados Unidos incluso al tiempo que el peso se debilitaba. La curva descuenta más de 50 puntos básicos de alzas de tasas de interés en el resto de 2021, cuando quedan tres reuniones del banco central.

La agenda de datos internos está casi vacía esta semana y los mercados locales estarán cerrados el jueves por el Día de la Independencia de México, lo que conducirá a deficientes condiciones de liquidez hacia el final de la semana y dejará al peso vulnerable a los movimientos del mercado externo.

México recuperó todos los empleos que perdió durante la pandemia, dijo el lunes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En los próximos meses, la economía mexicana se recuperará a niveles prepandémicos, señaló.

(Parte de la información proviene de operadores divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).NOTA: George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

