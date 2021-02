“Recuerdo a Rix haciéndome cosas mientras dormía”: las escabrosas acusaciones que pesan sobre el youtuber Ricardo “N”

caso Nath Campos (Foto: Twitter@nathcampost/Instagram@soyrix)

El youtuber Ricardo “N”, también conocido como “Rix”, fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán por la mañana de este jueves 25 de febrero.

Después de su aprehensión, el sujeto fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. De acuerdo con las autoridades, la detención fue por la posible comisión de un delito registrado en 2017 en agravio de una mujer, quien lo denunció en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

El arresto ocurre a un mes de que la youtuber mexicana Nath Campos denunciara a través de sus redes sociales al creador de contenido e influencer Ricardo “N”, por haber abusado sexualmente de ella.

(Foto: FGJ-CDMX)

Durante el vídeo de 47 minutos, la influencer rememoró que en una ocasión salió a un antro con sus amigos , la mayoría también creadores de contenido de YouTube, y debido a que bebió mucho, un par de ellos se ofrecieron a acompañarla a su casa.

“Recuerdo que llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien estaba en un estado bastante pesado, mis otros amigos se fueron y de las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, destacó la influencer.

Durante su testimonio, la joven denotó que durante el asalto sexual, ella no podía mover los brazos, ni las piernas y hasta la fecha no sabe si esto se debía al estado etílico en el que se encontraba o si hubo otra razón por la que no pudo defenderse.

Campos mostró a cuadro la denuncia que había interpuesto ante la fiscalía en contra de su agresor y que sería la que daría pie a la detención del youtuber.

Días después de que Nath hiciera la denuncia pública a su agresor, una serie de testimonios de otras mujeres se sumaron al reclamo de justicia. Entre ellas, la tatuadora y artista Nemix, también conocida como ‘La pinch* enemix’.

De acuerdo con lo expresado por la también cantante en su cuenta de Instagram el pasado 23 de enero, la presunta agresión ocurrió en 2019 después de un evento al que ambos asistieron. En ese entonces, Ricardo “N” se comprometió a llevar a la tatuadora al lugar en donde ella vivía, pues se encontraba alcoholizada e indispuesta.

Nemix aseguró haber despertado en el aposento del youtuber, habiendo expresado que no quería acompañarlo, sintiéndose desubicada y sin la ropa que llevaba el día anterior.

Antes de finalizar su relato, Nemix añadió que después de aquella noche Rix contó a sus amistades que ambos habían decidido tener relaciones sexuales. (Foto: Juan Vicente Manrique/Infobae)

“Literalmente no entendía nada de lo que estaba pasando y esta persona me empezó a decir ‘no, ven, quédate’ y literalmente se quitó, o no recuerdo si no traía absolutamente nada, y me empezó a decir que lo tocara. Me agarró la mano como para que lo tocara o algo así y yo estaba, como ‘No, o sea sea yo no quiero hacer nada de esto contigo. Me quiero ir. Me tengo que ir’”, apuntó la tatuadora.

Antes de finalizar su relato, Nemix añadió que después de aquella noche Rix contó a sus amistades que ambos habían acordado tener relaciones sexuales.

Asimismo, la modelo Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita” reveló que Rix habló mal de ella en más de una ocasión y hasta le pidió fotos íntimas, a lo que ella no accedió.

“La Bebeshita” relató que conoció los testimonios de otras mujeres agredidas por Rix y aceptó que a ella le pidió imágenes comprometedoras Muchas de las personas que conversaron con la influencer calificaron a Rix como “patán” y lo acusaron de haberlas “usado”.

