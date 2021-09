Papá de Nath Campos habló de Rix y la resolución del caso de abuso sexual

El abuso que denunció Nath ocurrió en 2019 (Foto: Captura de pantalla YouTube/ Vine vs Twitter)

El día viernes 10 de septiembre Rix obtuvo su libertad bajo fianza, tras declararse culpable de agredir sexualmente a Nath Campos. En una entrevista el papá de la youtuber, Kiko Campos, habló sobre la resolución del caso.

Fue en una entrevista con TVyNovelas donde el compositor compartió cómo vivió esta situación junto a su hija. “Es una etapa muy dura para ella, ha tenido un año muy oscuro, pero afortunadamente ya salió de ese proceso, el juez lo declaró culpable (a Rix) y tuvo que resarcir la pena con una sanción económica, [...] Creo que para ella finalmente fue un descanso después de tanto ataque, porque aunque mucha gente fue solidaria, hubo mucha que no, y con el solo hecho de que él se haya declarado culpable, es un alivio para ella”.

Kiko Campos y Nath Campos (Foto: Instagram @kikocamposmex @nathcampos)

Kiko fue cuestionado respecto a si él considera que esta sanción fue justa, a lo que se limitó a retomar las palabras de su hija y sus defensores. “A mí me dijo Nath: `El mejor arreglo al que pude llegar fue a éste, que él reconozca, que se disculpe públicamente, que haya una sanción económica y ese dinero vaya a dar a las asociaciones civiles que tanto lo necesitan, y que él cumpla con la ley´ y según los abogados, la gente que llevó el caso, fue lo más que se pudo lograr”.

Finalmente el compositor mandó un mensaje al agresor de su hija. “¿Realmente tiene lo que se merece? O al revés: ¡pobre, todo lo que ha padecido y lo que le sigue!, pero lo que sí es un hecho es que perdió la dimensión de la realidad, perdió el piso porque sentía que era una personalidad y que eso lo eximía de muchas cosas, sintió que tenía derecho de actuar de cierta manera porque era `famosillo´ y por otro lado, las adicciones. Todo eso lo llevó a no estar consciente, al menos eso quiero pensar [...] Creo que tendría que recapitular su vida completamente, revisar todo lo que pasó y por qué.

Ricardo culminó el proceso que estaba en su contra la madrugada del 10 de septiembre y dejó la cárcel a cambio de ciertas condiciones (Foto: Instagram/@politicaencorto)

A través de su cuenta de Instagram, Nath Campos se expresó acerca de la libertad condicional de su agresor. En sus stories, la youtuber aseguró que a pesar de que “Rix” no tuvo que pagar su condena tras las rejas ella se siente feliz con lo que pudo lograr en su caso.

“Sé que es complicado y es frustrante. Es un proceso que emocionalmente me ha tomado digerir y una parte de mí está muy contenta de tener cierre de capítulo. Como les he dicho más de una vez, mi propósito al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me ve y quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida”.

Alessandra Rojo de la Vega y Nath Campos en conferencia de prensa después de que se diera a conocer que Rix se declaró culpable por abuso sexual (Foto:Twitter/@AlessandraRdlv)

Ricardo Arturo González “Rix” deberá cumplir con una serie de puntos restrictivos. El juez a cargo puntualizó las siguientes estipulaciones: no puede acercase a la afectada bajo ninguna circunstancia. Asimismo, a los lugares donde labora la youtuber y su hogar mismo quedan vetados.

A pesar de poder volver a rehacer su vida, el influencer tendrá un registro criminal para las autoridades. Queda en los libros oficiales como un agresor sexual, mismo hecho que puede agravar si se ve envuelto en otra situación de índole legal.

La influencer donó dinero a la Red Nacional de Refugios, A.C (Foto: Instagram/@nathcampost)

No obstante, la libertad que se le otorgó, si bien le permitió salir de prisión, no es total. El youtuber tendrá que acudir a las oficinas correspondientes para firmar cada cierto periodo de tiempo.

Según el comunicado oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sumado a las condiciones expuestas, se desplegará un equipo de seguridad para Natalia Campos. El organismo se pronunció en resolver todos los casos con perspectivas de género, así como crear vínculos férreos hacia la justicia de las mujeres.

