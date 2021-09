“Instituciones de hacer pobres”: PAN se lanzó contra Morena y la Secretaría de Bienestar

PAN criticó la administración de Morena en los últimos tres años, pues señaló, se ha convertido en una institución “de hacer pobres” (Foto: Graciela López/ Cuartoscuro)

Ante la comparecencia de Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría de Bienestar, en el Senado de la República, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) criticó la administración de la dependencia y del Gobierno federal, pues señaló, se han convertido en instituciones “de hacer pobres”.

Este martes 14 de septiembre, el secretario de Bienestar inició su comparecencia ante el Senado, en el que resaltó que la llegada de la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó con el neoliberalismo y en cambio, trajo consigo nuevos derechos sociales.

“Los programas sociales ya no son más una dádiva ni un favor del gobierno, son un derecho constitucional”, indicó May Rodríguez y destacó que la Secretaría de Bienestar no participó de ninguna manera en el proceso electoral de 2021.

“Esta es la otra transformación profunda porque se destierra la corrupción, la simulación, la manipulación así como el uso clientelar y electoral de los programas”, afirmó el titular de Bienestar.

Este martes 14 de septiembre, el secretario de Bienestar inició su comparecencia ante el Senado (FOTO: ANDREA MURCIA/ CUARTOSCURO.COM)

Y agregó que no se establecieron relaciones de complicidad con nadie, no hicieron negocio con el dolor ajeno, “no lucramos con la necesidad de la gente, no usamos los programas con fines electorales y no toleramos la corrupción”.

Asimismo, May Rodríguez declaró que el presupuesto destinado a los programas que aplica la Secretaría del Bienestar, pasó de 44,000 millones de pesos en 2018, cuando todavía era Sedesol a 178,000 millones de pesos este 2021. Para 2022, añadió, se tienen proyectados recursos por 289,000 millones de pesos.

Por lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional arremetió contra la Secretaría y el Gobierno de Morena, a quienes describieron como instituciones que forman pobres, ya que, señaló, los programas sociales y su política social son un fracaso que ha dejado a más de 4 millones de mexicanos en la pobreza.

La senadora Kenia López Rabadán escribió en su cuenta de Twitter que mientras López Obrador le miente al país a través de sus conferencias matutinas, Acción Nacional se encargará de dar la verdad de su gobierno.

Kenia López Rabadán aseguró que Acción Nacional se encargará de dar la verdad de su gobierno (Foto: Cuartoscuro)

Junto a una foto en la que se observa la frase “4 millones de nuevos pobres” impreso en letras grandes pegadas en la pared del Senado, la panista escribió: “Mientras @lopezobrador_ le miente todos los días a los mexicanos, aquí la verdad de su gobierno. ¡Se los puse en grande y con mayúsculas! Así de grande como su desfachatez, así de grande como su cinismo. No hay más que decir, la imagen ya lo dice todo”.

Por su parte, el senador José Alfredo Botello exigió a Morena no “echarle la culpa al pasado”, ya que el “fracaso que lastima el bienestar de millones de hogares es de este gobierno”.

Durante su participación, el senador panista aseguró que a tres años de la llamada Cuarta Transformación, el balance en materia de política social es de un “fracaso total y absoluto”; Alfredo Botello declaró que al día de hoy en México hay más pobres y más personas en pobreza extrema que hace tres años.

El senador panista aseguró que a tres años de la llamada Cuarta Transformación, el balance en materia de política social es de un “fracaso total y absoluto” (EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

“Los verdaderos récords del presidente López Obrador son haber incrementado la pobreza, la inseguridad, así como la muerte de cientos de miles de mexicanos que no debieron morir a causa del COVID-19 o de la violencia. Esta es nuestra triste realidad y no la que se inventa todas las mañanas desde Palacio Nacional”, aseveró.

El panista manifestó que durante esta administración hemos pasado de “primero los pobres” a “primero, todos pobres”, pues los programas que impulsa el Gobierno federal están plagados de corrupción y malos manejos. “México exige cambiar el rumbo y el PAN hace suya esta exigencia”, remarcó el senador.

