“Realista”: AMLO aseguró que Paquete Económico 2022 permitirá financiar obras y programas

El presidente López Obrador aseguró que paquete económico permitirá financiar obras y programas sin aumentar impuestos (Foto: EFE / Mario Guzmán)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el paquete económico que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Legislativo es un documento “ muy realista” que permitirá financiar obras y programas sin aumentar impuestos.

“Es muy profesional el documento que se entregó, realista, nos permite tener ingresos para financiar obras, programas, no aumenta la deuda, no aumentan impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir: se estima que vamos a crecer más de 6% este año.

Rogelio Ramírez de la O es un experto, es un buen economista y estoy contento, satisfecho, con la propuesta que se hizo al Congreso”, indicó.

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el pasado miércoles el paquete económico 2022 (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

Por otra parte, negó que la administración federal haya realizado recortes a los presupuestos de organismos autónomos, pues señaló que eso no atañe al Ejecutivo.

“Nosotros recibimos de organismos autónomos sus presupuestos y como los recibimos se envían al Legislativo. La Cámara de Diputados es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto público”, detalló el tabasqueño.

En este sentido, señaló que la obligación principal de su gobierno es “garantizar el recurso que se destinará a todos los programas del bienestar, considerando los aumentos a las pensiones”, agregó. De igual forma, señaló que se deben contemplar compensaciones para los apoyos con base en la inflación.

Por otro lado, indicó que el Paquete Económico incluye el monto que se empleará en obras de infraestructura como es el Tren Maya, las refinerías, las carreteras, caminos rurales, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, entre otros proyectos.

“También se considera en el nuevo presupuesto lo que va a invertirse en la construcción del Aeropuerto de Tulum, se considera todo lo necesario para garantizar el derecho del pueblo a la salud: atención médica y medicamentos gratuitos”, indicó el mandatario.

En dicho rubro, destacó que el gobierno ha desembolsado 35,000 millones de pesos en la compra de vacunas contra COVID-19. “No ha faltado presupuesto para lo fundamental”, agregó.

Información en desarrollo