Protección Civil anunció extracción de agua en presa Peñitas, Tabasco

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que iniciarán los trabajos de extracción de 1000 metros cúbicos por segundo (m3/s) de manera constante en la presa Peñitas, en Tabasco. Lo anterior derivado de los ingresos a los vasos de almacenamiento del alto Grijalva y al pronóstico de precipitación para los siguientes días en la cuenca.

En tanto recomendó al gobierno del estado y a la institución de Protección Civil de la entidad llevar a cabo tareas de preparación y prevención requeridas.

“Derivado de los ingresos a los vasos de almacenamiento del alto #Grijalva y al pronóstico de precipitación para los siguientes días en la cuenca, la Comisión del Manejo del Río Grijalva autorizó realizar extracción de 1000 m3/s de manera constante en la presa #Peñitas”, informó.

Tabasco es un estado que suele vivir episodios de inundación cada año (Foto: Cuartoscuro)

Como lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, “ha sido la semana más difícil”, pues los desastres naturales que se han registrado en México suman ya un importante número de afectaciones en distintos estados de la República. “Esta semana yo creo que ha sido la más difícil para los que nos cuidan, para los de Protección Civil, tanto del ejército por la aplicación del plan DN-III, los marinos con su plan Marina, muchos civiles y gobiernos estatales y municipales (...) estamos padeciendo de inundaciones, temblores. Ha sido una semana difícil, pero así es la naturaleza. Tiene sus fortalezas, tiene esa fuerza que a veces destruye”, declaró a través de un video grabado desde el estado de Sinaloa y difundido en sus redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre se reportó la muerte de 17 personas en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo. La cifra fue confirmada por el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses. Asimismo, 10 mil personas fueron evacuadas.

Al respecto, el director del IMSS, Zoé Robledo, negó que alguien de la institución supiera del riesgo al que se enfrentaban. “El IMSS no tuvo un aviso previo como ocurre generalmente, todo el tiempo se nos están dando avisos sobre la gravedad, que puede derivar o no en una evacuación. Por el contrario, en el caso de Ixmiquialpan sí se tuvo conocimiento”, aclaró en entrevista con los periodistas Gabriela Warkentin y Javier Risco.

El pasado 7 de septiembre se reportó la muerte de 17 personas en el Hospital General de Zona número 5 del IMSS tras el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo (Foto: Twitter/IMSS_HGO)

En tanto, señaló que no se trata de repartir culpas, pues realmente se trató de un evento “inusual” derivado de las intensas lluvias registradas en el Valle de México.

“Pero no, en este caso no hubo porque, entre otras cosas, realmente el evento fue inusual. También hay que decirlo, no fue solamente la lluvia en Tula sino que empezó a llover en muchas otras partes del país, en el Estado de México, en la Ciudad de México que fue cargando otros sistemas y algunos de ellos derivan hacia el río Tula.

Otro de los municipios afectados por la lluvia fue Ecatepec, en el Estado de México. En redes sociales se difundieron diversos videos donde se observa la circulación de grandes cantidades de agua en algunas calles y avenidas del municipio, las cuales movilizaron grandes objetos como vehículos. De acuerdo con las declaraciones del alcalde Fernando Vilchis, se debió a la bajada de grandes cantidades de agua desde las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

Durante la noche del martes también se registró un sismo de 7.1 grados de magnitud con epicentro a 14 kilómetros al sureste de Acapulco. El movimiento telúrico fue perceptible en diversos estados del centro del país, aunque tuvo consecuencias fatales en el estado de Guerrero, donde ya suman tres muertos hasta el momento. De igual forma, se reportaron daños en más de 500 casas.

