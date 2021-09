“Fue inusual”: Zoé Robledo aseguró que el IMSS no recibió aviso previo sobre posible desborde en Tula

Zoe Robledo aseguró que el IMSS no recibió aviso previo sobre posible desborde en Tula (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo: el pasado 7 de septiembre fue un día “muy malo”, pues se reportó la muerte de 17 personas en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras el desbordamiento del río Tula, en Hidalgo.

Aunque algunos medios han reportado que las autoridades federales tenían conocimiento del nivel crítico de las presas, el director del IMSS, Zoé Robledo, negó que alguien de la institución supiera del riesgo al que se enfrentaban.

“El IMSS no tuvo un aviso previo como ocurre generalmente, todo el tiempo se nos están dando avisos sobre la gravedad, que puede derivar o no en una evacuación. Por el contrario, en el caso de Ixmiquialpan sí se tuvo conocimiento”, aclaró en entrevista con los periodistas Gabriela Warkentin y Javier Risco.

En tanto, señaló que no se trata de repartir culpas, pues realmente se trató de un evento “inusual” derivado de las intensas lluvias registradas en el Valle de México.

“Pero no, en este caso no hubo porque, entre otras cosas, realmente el evento fue inusual. También hay que decirlo, no fue solamente la lluvia en Tula sino que empezó a llover en muchas otras partes del país, en el Estado de México, en la Ciudad de México que fue cargando otros sistemas y algunos de ellos derivan hacia el río Tula.

Cuerpos de rescate salvaguardan la vida de pacientes, sus familiares y personal del IMSS (Foto: Twitter/@IMSS_HGO)

No es un asunto de derivar culpas, el sistema nacional y la Coordinación de Protección opera a partir de la coordinación entre instituciones. El municipio no es el que avisa a las instituciones federales, pero tampoco hubo una comunicación informal de alguna autoridad”, explicó Robledo.

Po otro lado, durante la conferencia de prensa matutina, la coordinadora nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, aseguró que sí alertaron sobre el riesgo de inundación en Tula, sin embargo, reconoció que no pudieron comunicarse con autoridades del Hospital General. “Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo”.

“Sí se hizo evacuación en Tula, lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado, no hubo manera de asistirlos porque no supieron comunicarnos lo que estaba sucediendo”, agregó.

Los testimonios coincidieron en que desde las 22:00 horas, cuando comenzó a llover, hasta el corte de la energía eléctrica, alrededor de las 00:00 horas, empezó a trabajar la planta de emergencia, momento cuando el personal comenzó la movilización de los pacientes de la planta baja a la planta alta.

El presidente López Obrador lamentó la tragedia en Tula, Hidalgo (Foto: Twitter/IMSS_HGO)

Sin embargo, alrededor de las tres de la mañana, en un intervalo de aproximadamente 20 minutos, el nivel del agua incrementó de manera repentina y colapsó la planta de emergencia del hospital, situación que no les dio tiempo de reacción.

Por su parte, el presidente López Obrador lamentó el fallecimiento de los pacientes e informó que sus familias ya cuentan con el apoyo del gobierno. “El día de ayer fue un día de riesgos y de tristezas porque se padeció el desbordamiento del río Tula, se inundó el centro de Tula, y completamente el hospital del Seguro Social. Esto causó la muerte de 17 personas. Muy lamentable, muy triste”.

Asimismo, aseguró que se continuará con el monitoreo de ríos y presas debido a las fuertes lluvias que el Valle de México ha experimentado en los últimos días.

