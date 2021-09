“No lo celebro”: Enrique Graue tras aprobar reglamento para atender violencia de género en la UNAM

Se aprobó el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios (Foto: UNAM)

El pleno del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de México (UNAM) dio a conocer el pasado 8 de septiembre, la aprobación del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género.

“No lo celebro, también entiendo que no es suficiente. También hay que celebrar y es un buen momento para decirlo, la determinación de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, de despenalizando el aborto en toda la República. No, tampoco soluciona el libre uso del cuerpo de las mujeres, pero es un paso adelante y tendremos que ir dando pasos con firmeza, sin descanso, hasta que erradiquemos todo tipo de violencia, y en particular contra las mujeres”, externó durante la sesión el rector Enrique Graue Wiechers.

El documento está dividido en seis capítulos y 38 artículos, en los cuales buscan regirse bajo los principios de perspectiva de género, derechos humanos, objetividad, buena fe, legalidad, diligencia e imparcialidad.

Asimismo, se ahondó que respecto al tema de violencia de género también se añadirá “información adecuada, transparencia, accesibilidad, autonomía de la voluntad e interés superior de la niñez”.

En el documento se vislumbran la manera en la que la Defensoría restituirá los derechos de los universitarios que sean afectados (Fotos: @UNAM / Twitter)

Según las autoridades universitarias, este nuevo reglamento también mostrará la forma en la que se elegirá a la persona encargada de la Defensoría, así como la duración en el cargo, reelección y separación.

“Explica las características de su Consejo Consultivo, órgano colegiado, honorífico, técnico y especializado que propone acciones para fortalecer los derechos universitarios y la igualdad de género”, remarcó el comunicado.

Aunado a lo anterior, en el documento se vislumbran la manera en la que la Defensoría restituirá los derechos de los universitarios que sean afectados, además de las recomendaciones que el organismo está en capacidad de hacer y los recursos a los que puede incidir en caso de que no sean atendidos.

Se indicó que este reglamento entrará en vigor un día después de que sea publicado en la próxima edición de la Gaceta UNAM.

Apenas el 26 de agosto, el rector de la UNAM solicitó a la Junta de Gobierno de la Universidad la remoción del doctor Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE).

Graue pidió remover al director del IIE (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

De acuerdo con un comunicado de la universidad, el rector dirigió una carta al presidente de la Junta de Gobierno, Javier García Diego Dantan. En esta, Graue Wiechers hizo referencia a las declaraciones que Ruiz García hizo durante un programa de Radio UNAM desde finales de junio, pero de las que hasta se tuvo conocimiento.

Todo comenzó el pasado 30 de junio cuando Iván Ruiz García declaró que feminicidios son una acto de amor. A través de un podcast, el director romantizó sobre los feminicidios y explicó que también se trataba de un acto de pasión.

“Los feminicidios tienen un componente muy pasional [...] feminicidio es un acto de amor, porque la tortura es una pasión del alma [...] es un asunto de pasiones del alma [...] el feminicidio por más horroroso que pueda ser es un acto de amor y acto de pasiones del alma”, fueron algunas de las frases que mencionó en su intervención.

Los comentarios del investigador no tardaron en viralizarse y, pronto, algunos críticos comenzaron a pedir su destitución de la universidad. En primera instancia, el episodio del podcast fue eliminado y después el implicado fue destituido.

