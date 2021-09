“Cinismo sin pudor”: Víctor Trujillo arremetió contra Ricardo Monreal por elogiar a AMLO

Ricardo Monreal fue ampliamente criticado en redes sociales por halagar al presidente (Fotos: Facebook@El Radiador / Cuartoscuro)

Tras el Tercer Informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el senador Ricardo Monreal emitió una gran cantidad de elogios para el mandatario ante el Congreso, declaraciones por las que comenzó a ser criticado en redes sociales.

“No podemos negar que Andrés Manuel ha sido el hombre más íntegro que le ha dado más cosas a su patria en atención y ejecución”, se le escucha decir al senador en un video viral de redes sociales. “No pueden negar que es el presidente que se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. No pueden ustedes negar que Andrés Manuel López Obrador se sacudió de la vieja parafernalia y los privilegios del poder”.

Las palabras de Monreal generaban gritos y risas de negación entre los senadores, mientras él aseguraba que el ejecutivo se ha caracterizado por escuchar los discursos opositores con respeto. Por otro lado, recalcó que otros partido en México “dejaron un país en ruinas, por eso no puedo si no extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor. Ustedes llevan 100 años gobernando, nosotros tenemos tres. Por eso deberían aceptar que el presidente López Obrador ha sido un buen presidente”.

Las palabras del funcionario resonaron e indignaron a ciudadanos y opositores de López Obrador. Entre ellos, Víctor Trujillo, el periodista y comediante que se ha convertido en uno de los críticos más asiduos del gobierno. “El cinismo sin pudor... lo dijo él”, escribió al compartir en video en sus redes sociales.

Todo el tema de Ricardo Monreal tuvo lugar en una sesión de la Cámara de diputados, cuando el senador tomó la palabra y aseguró que AMLO era el mejor presidente que había tenido México.

El senador aseguró que López Obrador ha sido uno de los mejores presidentes de México (Foto: Cuartoscuro)

“Durante décadas hemos luchado por tener un presidente honesto, sobrio, austero, sensible. Hoy lo tenemos. No sólo han pasado tres años, si no que hemos plasmado en la Carta Magna principios que en 2018 llevamos a las urnas y que hoy son letra viva, derecho vigente en México”, inició el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Además criticó a la oposición mexicana al asegurar que hasta el momento, no ha visto la destrucción de sus mercados, ni ha visto un peso debilitado frente al dólar, mucho menos la imposición de nuevos impuestos o la adquisición de una deuda pública.

Conforme avanzaba su participación, el senador aumentaba el tono de su voz, hasta llegar al punto de detonar en descalificativos contra el trabajo de los ex presidentes que han gobernado al país. “Seamos claros y contundentes. No hay razón de evadir el debate. El bloque opositor fue responsable de gobernar los últimos 100 años. Apenas hace 3 años ellos dominaban todo: las cámaras, los poderes, los estados, los órganos autónomos y la vida pública del país”, dijo en primera instancia el político.

Ricardo Monreal arremetió contra los partidos de oposición (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente arremetió contra los otros partidos al decir: “Nos heredaron miseria, saqueo, robadera. Nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos, esa es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes”.

Para este punto, los senadores abucheaban y pedían que terminara la participación. Monreal abandonó el micrófono no sin antes recalcar que: ““Lamentablemente no actúan como oposición responsable. No pueden hablar con tanto cinismo. No pueden ustedes actuar con tantos excesos porque van a terminar por arrollarlos. Sí, somos un movimiento único y vamos a refrendar, y vamos a luchar con unidad. Que no les extrañe que coincidimos con el presidente y su agenda prioritaria”.

