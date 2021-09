El día en el que Trump y Putin ofrecieron ayuda a AMLO durante su contagio por COVID-19

Donald Trump y Vladimir Putin fueron los mandatarios que levantaron la mano y con un gesto de amistad le ofrecieron ayuda médica al titular del Ejecutivo en México. (Fotografías: Reuters / Presidencia de México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue dando de qué hablar en la esfera pública debido a las revelaciones que ha hecho a través de su nuevo libro titulado “A la Mitad del Camino”.

En esta ocasión se dio a conocer la vez que López Obrador enfermó de COVID-19 y varios mandatarios del mundo se acercaron para darle palabras de apoyo y aliento.

Donald Trump y Vladimir Putin fueron los mandatarios que levantaron la mano y con un gesto de amistad le ofrecieron ayuda médica al titular del Ejecutivo en México.

AMLO, cuenta en su libro, que al momento de hacerse público su caso de COVID-19, Trump, en ese entonces presidente de Estados Unidos, le envió Regeneron, un medicamento que le administraron cuando él también contrajo el virus.

“El otro gesto de amistad que no podría olvidar fue la decisión que tomó el ya entonces expresidente Trump de enviarme un medicamento que le aplicaron a él cuando se contagió de COVID-19, conocido como Regeneron”, dijo López Obrador.

De igual forma, el presidente mexicano explicó que Regeneron es un tratamiento que consta de dos anticuerpos monoclonales denominados casirivimab e imdevimab, los cuales se unen al receptor de la proteína S, que permite el ingreso del SARS-CoV-2 a las células, con el propósito de evitar que el virus infecte.

El presidente ruso, Vladimir Putin (i) y el, entonces, presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), en el marco de la cumbre de líderes del G20 celebrada en Osaka, Japón, en 2019. EFE/ Michael Klimentyev/sputnik/kremlin/Pool/Archivo

“Poco después, cuando estaba convaleciente, me volvió a hablar Donald Trump para saber de mí y desearme pronta recuperación. A él y a todas y todos, gracias de corazón”, dijo el Presidente.

Por otro lado, al conocer el caso de enfermedad de AMLO, Vladimir Putin, su homólogo de Rusia, se comunicó con él para ofrecerle un equipo de médicos rusos para tratarlo.

Sin embargo, ante la negativa del tabasqueño, Putin le confesó a AMLO que estaría “dentro de sus oraciones”.

“Cuando me contagié de COVID-19 recibí, entre otras muestras de solidaridad de mexicanos y amigos de otros países, una llamada, que me dio mucho gusto, del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en contraste con su fama de hombre duro me ofreció con generosa insistencia enviar a México a un grupo de médicos especialistas para atenderme y, aun más, al final de la conversación me expresó que oraría por mí”,

El presidente Andrés Manuel López Obrador señala que cuando se conoció su diagnóstico, médicos mexicanos que le atendieron le suministraron Remdesivir y Baricitinib, ambos fármacos que le ayudaron a salir de la enfermedad.

El Presidente López Obrador informó el 24 de enero que dio positivo a COVID-19 y presentó síntomas leves. El mandatario retomó sus conferencias matutinas y eventos públicos el 8 de febrero.

LA CARTA DE CIENFUEGOS

Hace unos días, se dio a conocer que en el libro aparece la carta que le envió Salvador Cienfuegos a Andrés Manuel López Obrador para que interviniera en su caso luego de que el gobierno de Estados Unidos lo relacionara con asuntos del narcotráfico.

“Como mi Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas le informo, con toda veracidad como ciudadano y como militar, que los careos que se me atribuyen son totalmente falsos, porque nunca en mi vida he cruzado palabra con ningún narcotraficante, ni por terceras personas ni mensajeros ni llamadas telefónicas o mensajes de cualquier tipo”, se lee en la carta enviada el 29 de octubre de 2019.

Fotografía de archivo fechada el 18 de febrero de 2013, que muestra a Salvador Cienfuegos. EFE/ José Méndez/ARCHIVO

“Lo más importante es que hay una gran injusticia, me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país”, agregó el exfuncionario en la administración de Enrique Peña Nieto.

De igual forma, luego de que todo un país conmocionara por la difusión de su supuestos vínculos con el narcotráfico, Cienfuegos calificó su detención como “injusta y humillante”, porque ocurrió frente a su familia.

