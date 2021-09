“Honesto, austero, sensible”: Ricardo Monreal consideró a AMLO el mejor presidente en la historia reciente (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal fue paciente durante la instauración de la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, donde uno a uno, los representantes de los partidos de oposición lanzaron toda clase de insultos y señalamientos al presidente de México, Andrés Manuel López (AMLO).

Pero al llegar su turno, con serenidad tomó la tribuna y al micrófono aseguró no sólo que AMLO ha sido el mejor mandatario en la historia reciente del país, también aseveró que tan sólo en tres años fijó el camino hacia una nueva República.

“Durante décadas hemos luchado por tener un presidente honesto, sobrio, austero, sensible. Hoy lo tenemos. No sólo han pasado tres años, si no que hemos plasmado en la Carta Magna principios que en 2018 llevamos a las urnas y que hoy son letra viva, derecho vigente en México”, inició el presidente de la Junta de Coordinación Política, dejando entrever que su discurso se opondría al de sus compañeros.

Durante su mensaje por la instauración de la LXV Legislatura en el Congreso de la Unión, el presidente de la Junta de Coordinación Política se desvivió en halagos para el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Por ello, el político zacatecano aseguró que no permitirá más insultos y descalificaciones dentro del senado para con el presidente de la República, y que no se admitirán los discursos de odio y de rencor, “discursos arrogantes y soberbios”, puesto que AMLO ha sido un gran presidente.

“Tienen que aceptar que AMLO ha sido el presidente más honesto en la historia reciente del país. No pueden negar que AMLO ha sido el hombre más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en atención y función”, dijo con euforia frente a la nueva legislatura.

Y apuntó, se trata de un presidente que sacudió el esquema del poder económico, además de sacudirse también lo que él llamó la vieja parafernalia de los privilegios del poder. “Vamos más allá: el presidente logró no convertirse en rehén de la lisonja, del cinismo, de la hipocresía”, advirtió.

Por otra parte, criticó duramente a la posición, al considerar que se equivocaron en sus presagios, pues México es una nación de pie que, hasta el momento, no ha visto la destrucción de sus mercados, ni ha visto un peso debilitado frente al dólar, mucho menos la imposición de nuevos impuestos o la adquisición de una deuda pública “como ustedes lo hicieron.

El político zacatecano aseguró que no permitirá más insultos y descalificaciones dentro del senado para con el presidente de la República (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

Fue entonces cuando no pudo contener más una respuesta llega de descalificativos para el trabajo de los ex presidentes mexicanos, y de los partidos que los representaron en las urnas.

“Seamos claros y contundentes. No hay razón de evadir el debate. El bloque opositor fue responsable de gobernar los últimos 100 años. Apenas hace 3 años ellos dominaban todo: las cámaras, los poderes, los estados, los órganos autónomos y la vida pública del país”, dijo en primera instancia el político.

Luego elevó la voz, casi a gritos, para entregar su mensaje lleno de rabia a la oposición de AMLO: “Nos heredaron miseria, saqueo, robadera. Nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos, esa es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes”.

CIUDAD DE MÉXICO, 01SEPTIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por lo anterior, consideró que el presidente, López Obrador, ha sido un buen presidente. “Deberían quitarse la venda del odio, del rencor, para hablar con objetividad para hablar con objetividad”, consideró.

Por último, , y ante los abucheos de los presentes, decidió retirarse no sin antes asegurarle a los legisladores de la oposición que están supuestamente llenos de miembros “arrogantes y soberbios”.

“Lamentablemente no actúan como oposición responsable. No pueden hablar con tanto cinismo. No pueden ustedes actuar con tantos excesos porque van a terminar por arrollarlos. Sí, somos un movimiento único y vamos a refrendar, y vamos a luchar con unidad. Que no les extrañe que coincidimos con el presidente y su agenda prioritaria”, aseguró Monreal.

(Foto: Cuartoscuro)

En otra parte de su discurso, el morenista aseguró que en apenas tres años han forjado una base importante que camina hacia una nueva República. los logros que consideró ha cumplido el gobierno de la Cuarta Transformación destacó:

° La lucha sin tregua contra la corrupción, sin distingo, sin decepción, sin cuartel y con firmeza.

° Una auténtica política de estado: la Austeridad Republicana. “Logramos un viejo anhelo que es la separación del poder económico y del político”.

° Sepultar la Reforma Educativa para dar paso a un instrumento “consensado con maestros y maestras. Nunca más se les humillará a los trabajadores del magisterio”.

° Haber plasmado en la Constitución el proyecto más ambicioso de la historia de México en materia de política social.

El morenista aseguró que en apenas tres años han forjado una base importante que camina hacia una nueva República. (Foto: Cuartoscuro)

° Transitar hacia mejores condiciones de desarrollo para los trabajadores, a través de normas constitucionales y legales para la recuperación del nivel de adquisitivo, de las pensiones, libertad sindical, entre otras.

° Reconocer a los afromexicanos.

° Lograr un sistema de salud y un sistema de seguridad social de los más avanzados en la historia de México.

° Mejorar los esquemas de procuración y administración de justicia; así como recuperar la rectoría en materia energética.

SEGUIR LEYENDO: