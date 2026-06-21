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Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en julio para miles de personas

Las personas pensionadas recibirán su séptimo pago del año

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Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en julio para miles de personas.
Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago en julio para miles de personas.

El inicio de julio trae noticias relevantes para millones de personas en México. Pensionados del IMSS e ISSSTE ya conocen las fechas exactas en que recibirán su pago correspondiente, permitiendo que organicen sus gastos con anticipación y seguridad. La programación de estos depósitos resulta clave para quienes dependen de este ingreso mensual.

En julio de 2026, los pagos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llegarán en días distintos. El ISSSTE optará por un depósito adelantado, mientras que el IMSS mantendrá su calendario tradicional. Esta diferencia permite a los beneficiarios planificar mejor sus finanzas y cubrir necesidades como alimentación, medicamentos y servicios.

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Fechas de pago para julio de 2026

El ISSSTE realizará el depósito correspondiente al mes de julio el lunes 29 de junio, siguiendo su práctica habitual de adelantar el pago antes de que termine el mes previo. Esta modalidad permite que los jubilados y pensionados dispongan del dinero antes de iniciar julio, aunque el depósito solo incluye el pago mensual ordinario.

Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Por su parte, el IMSS depositará los recursos el miércoles 1 de julio de 2026, cumpliendo con su esquema de pago el primer día hábil de cada mes. Los fondos estarán disponibles en las cuentas registradas de los beneficiarios, quienes deben verificar el saldo antes de acudir a sucursales o cajeros automáticos.

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Para quienes preguntan cuándo se paga la pensión en julio, la respuesta es clara: el ISSSTE hará el depósito el 29 de junio y el IMSS, el 1 de julio. Este calendario ayuda a anticipar pagos y organizar compromisos económicos conforme inicie el segundo semestre del año.

Calendario de pagos para el resto del año

Tener a la mano las fechas futuras permite planificar mejor los gastos. Estas son las programaciones de cada institución:

  • IMSS:
    • Agosto: 3 de agosto de 2026
    • Septiembre: 1 de septiembre de 2026
    • Octubre: 1 de octubre de 2026
    • Noviembre: 2 de noviembre de 2026
    • Diciembre: 1 de diciembre de 2026
  • ISSSTE:
    • Julio: 29 de junio de 2026
    • Agosto: 30 de julio de 2026
    • Septiembre: 28 de agosto de 2026
    • Octubre: 30 de septiembre de 2026
    • Noviembre: 29 de octubre de 2026
    • Aguinaldo (primera parte): primera quincena de noviembre de 2026
    • Diciembre: 27 de noviembre de 2026

Estas fechas ofrecen un marco claro para que los pensionados organicen compras, pagos y otras obligaciones durante el año.

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Recomendaciones para el cobro seguro de la pensión

Durante los días de depósito, suele registrarse una mayor concurrencia en sucursales bancarias y cajeros automáticos. Por ello, especialistas sugieren evitar acudir en las primeras horas si no es estrictamente necesario.

Algunas sugerencias para un cobro seguro y eficiente:

  • Consultar el saldo mediante aplicaciones bancarias o servicios digitales antes de salir de casa.
  • Utilizar la tarjeta bancaria directamente en comercios para compras cotidianas, disminuyendo la necesidad de retirar grandes sumas de efectivo.
  • No aceptar ayuda de personas desconocidas al usar cajeros.
  • Mantenerse atentos a cualquier situación extraordinaria o sospechosa en zonas bancarias.

La información sobre las fechas y las recomendaciones contribuye a que los beneficiarios de IMSS e ISSSTE puedan organizarse mejor y realizar sus operaciones con mayor tranquilidad.

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