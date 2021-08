“Ahora se duele”: Javier Lozano criticó a AMLO tras bloqueo de la CNTE en Chiapas

Javier Lozano volvió a criticar a Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Cuartoscuro)

“Ahora se duele”, fue la dura crítica que lanzó el ex secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara la forma en que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon su camino por el estado de Chiapas.

La tarde del sábado 28 de agosto, cerca de 300 miembros del magisterio fueron quienes retuvieron la camioneta Suburban alrededor de 30 minutos, mientras se dirigía del municipio de Comitán a Motozintla.

Pese a que se le pidió que descendiera del vehículo para escuchar sus demandas, el mandatario hizo caso omiso y solo se limitó a bajar la ventanilla para decirles: “Si no hay respeto, no”.

Ante tal respuesta, el panista escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “el que bloqueó Paseo de la Reforma durante meses, ahora se duele por estos atorones. Para que vea que no es lo mismo ser borracho que cantinero”.

Javier Lozano recordó el plantón en Paseo de la Reforma (Foto: Twitter/JLozanoA)

Sin embargo, no fueron las únicas críticas que realizó, ya que señaló al jefe del Ejecutivo federal como “moralmente derrotado”, ya que pese a haberles “ayudado” con la contrarreforma educativa, ahora ambos bloques están inconformes entre ellos.

“El que los defendió, los hizo suyos, les regaló la contrarreforma educativa, ahora, moralmente derrotado, los acusa de minoría y politiquería. Aquí sí aplica la Vitacilina. ¡Ah qué buena medicina!”, señaló Lozano Alarcón en sus redes sociales.

Las declaraciones del panista se debieron a que López Obrador se refirió, en días pasados, a los actos de la CNTE como un asunto “meramente político y politiquero”.

“Esto es un asunto meramente político, tiene que ver con una vanguardia, un grupo, no con todos los maestros, por que incluso estoy haciendo un llamado al magisterio de Chiapas y a los dirigentes para que consulten a las bases, para que le pregunten a los maestros de Chiapas si así se debe tratar al presidente de México”, aseveró el tabasqueño.

Javier Lozano fue titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el sexenio de Felipe Calderón (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, durante la mañana de este domingo, el mandatario crítico que los hechos que han acontecido en Chiapas durante los últimos días, ya que refirió que la investidura presidencial no debe vulnerarse, puesto que todo debe de resolverse mediante la razón.

“El presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir. El mismo presidente Juárez decía: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, imagínense que me paran y yo firmo ahí cualquier compromiso, en esas circunstancias, pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política”, manifestó.

AMLO volvió a criticar el bloqueo de la CNTE en Chiapas (Foto: Gobierno de México)

En tanto, el tabasqueño aseguró que su gobierno no tiene ningún pendiente ni con el magisterio de Chiapas ni a nivel nacional, pues recordó que al llegar al poder se canceló la Reforma Educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Les digo a los de la CNTE en Chiapas que entiendan que esos no son los modos, no es así. Los hemos atendido y quiero que sepan los maestros de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio nacional, que al contrario, los hemos apoyado como nunca, ya no hay maltrato, no se impuso la llamada reforma educativa. Estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional”, agregó.

López Obrador detalló que en su lucha para llegar a la presidencia del país, una vanguardia de Chiapas se involucró en actos violentos para evitar que su movimiento triunfara. De acuerdo con el mandatario, los integrantes de este grupo quemaron urnas y llamaron a no votar.

