“El presidente no puede ser rehén de nadie”: AMLO volvió a criticar el bloqueo de la CNTE en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los hechos del pasado viernes, en donde integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le impidieron llegar al lugar desde el cual encabezaría la conferencia de prensa matutina en el estado de Chiapas.

Durante la inauguración del Hospital General de Zona No. 1 Nueva Frontera, en Tapachula, el mandatario señaló que la investidura presidencial no debe vulnerarse, pues reiteró que todo debe resolverse mediante la razón. Asimismo, señaló que firmar algún compromiso bajo esas circunstancias le restaría autoridad política y moral.

“El presidente de México no puede ser rehén de nadie, a lo mejor otros presidentes, pero un presidente legal y legítimamente constituido no puede esconderse, no puede huir. El mismo presidente Juárez decía: ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, imagínense que me paran y yo firmo ahí cualquier compromiso, en esas circunstancias, pues no tendría yo autoridad moral ni autoridad política”, manifestó.

“Les digo a los de la CNTE en Chiapas que entiendan que esos no son los modos, no es así. Los hemos atendido y quiero que sepan los maestros de Chiapas que no tenemos ningún pendiente con el magisterio nacional, que al contrario, los hemos apoyado como nunca, ya no hay maltrato, no se impuso la llamada reforma educativa. Estamos haciendo todo por ayudar al magisterio nacional”, agregó.

