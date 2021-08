“Lo único que ofrecen es odio, destrucción y resentimiento”: Julen Rementería se lanzó contra Morena

Julen Rementería se ha vuelto un crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Andrea Murcia/CUARTOSCURO.COM)

Este domingo 29 de agosto el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, volvió a lanzarse contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mediante sus redes sociales.

A través de dos tuits, el legislador por el Estado de Veracruz aseveró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “no se anima a dejar el pasado”, ya que en las últimas declaraciones sólo se ha dedicado a abordar los sucesos de hace 500 (la caída de México-Tenochtitlán) y 200 años (la guerra por la Independencia del país).

“Hoy en el Senado Morena convocó una sesión para hablar de lo que pasó en México hace 200 años. La semana pasada el Pdte. habló de Hernán Cortés, lo que pasó hace 500. No se animan a dejar el pasado y empezar a hablar del presente y el futuro de los mexicanos”, aseveró Rementería.

"No se animan a dejar el pasado", la dura crítica de Rementería a Morena (Foto: Twitter/@julenrementeria)

Asimismo, mandó un mensaje a la ciudadanía para que se observe que la Cuarta Transformación “no tienen nada que ofrecerte”, ya que, desde su perspectiva, no se ha apostado a favor de la inversión o la generación de empleos.

Incluso destacó que lo único que han ofrecido, en más de tres años de gobierno, es “odio, destrucción y resentimiento”, lo cual catalogó como “la verdadera doctrina” del partido que fundó y llevó a AMLO a la presidencia de la República.

“Como partido y proyecto de gobierno no tienen nada que ofrecerte para que tengas un mejor empleo o negocio. Tienen 3 años con todo el poder y no han construido nada. Lo único que ofrecen es odio, destrucción y resentimiento: la verdadera doctrina de su partido”, sentenció el senador panista.

"Tienen 3 años con todo el poder y no han construido nada", Julen Rementería contra AMLO (Foto: Twitter/@julenrementeria)

Sin embargo, éstas no han sido las únicas críticas que el panista ha declarado en contra del actual gobierno federal, ya que el pasado 26 de agosto aseveró que el país se encuentra ante el peor gobierno de los últimos años.

Destacó que en materia de seguridad, pobreza y acceso a la salud, México ha ido en retroceso y se ha empeorado la situación que ya se presentaba en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Tres veces más muertos que en el sexenio de Calderón. 4 millones más de pobres que con Peña Nieto. 15 millones de mexicanos sin acceso a la salud. En los hechos, este es el peor gobierno de los últimos años”, redactó junto con un video de su participación en el estrado del Senado de la República.

"Este es el peor gobierno de los últimos años", la lectura de Rementería al actual gobierno (Foto: Twitter/@julenrementeria)

De igual forma, denunció que el mandatario López Obrador con sus decisiones dejó desprotegidas a las infancias, a las personas enfermas y a las comunidades históricamente marginadas que, aseveró, tanto han dicho defender.

“Ante los errores no se hacen responsables de nada, ni de las mujeres asesinadas, ni de los hombres asesinados; ni de los enfermos, ni de los niños, ni mucho menos de los pobres que tanto dicen defender”, acusó el político.

Por último, el senador panista ironizó sobre la expresión que utiliza el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sobre ser la Cuarta Transformación del país, pues señaló que se dicen los transformadores de todo, pero no se han hecho responsables de las tragedias.

“Podríamos decir que son transformadores de todo, pero responsables de nada. Y si no, díganme alguna cifra en la que se pueda distinguir a este presidente mejor que a los anteriores. No hay una, no hay ninguna”, concluyó el panista.

