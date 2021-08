Kenia López Rabadán aseguró que seguirán las “contramañaneras”, aunque Morena “quiera censurar”

La senadora Kenia inició un segmento donde se dedica a desmentir al presidente López Obrador (Foto: Twitter/ @kenialopezr)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, aseguró la tarde de este domingo 29 de agosto que las contramañaneras no se acabarán, pese a los supuestos intentos de censura por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la panista aseveró que su sección muestra las voces críticas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual es incómoda; sin embargo, aseguró que no cederá “ni un centímetro”.

“Trabajando en domingo a favor de México y de la CDMX. Acabando la sesión me dedicaré a trabajar la #Contramañanera de mañana lunes. ¡Recuerden 11 am! Aunque Morena quiera censurar las voces críticas al pésimo gobierno del Presidente. No cederemos ni un centímetro”, redactó.

La senadora panista aseveró que no cederá ante los intentos de censura (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Conviene recordar que el pasado 27 de agosto la periodista Leticia Robles de la Rosa aseguró, por medio de Twitter, que Antares Vázquez y Martha Lucía Micher, pertenecientes a Morena, pidieron formalmente a su bancada exigir al Canal del Congreso y a las redes institucionales del Senado de la República que no transmitan la sección de las legisladoras panistas (Kenia López y Lilly Téllez) porque se confunde “la libertad de expresión con ‘estas fantochadas’”.

“¡EXTRA EXTRA! Las senadoras de Morena, Antarez Vázquez y Martha Lucía Micher, pidieron formalmente a su bancada que se exija al @CanalCongreso y a las redes institucionales que se no se transmitan las Contramañaneras de @kenialopezr y las críticas de @LillyTellez al presidente”, señaló.

Ante lo cual toda la bancada de Acción Nacional reaccionó en defensa de sus compañeras y tacharon a Regeneración Nacional de ser “autoritarios” y “arrodillarse” ante Andrés Manuel López Obrador, inclusive nombraron a la acción como una muestra de querer “consolidar su gobierno autoritario”.

“Van a tener que esperar sentadas y mucho. No podrán censurar la voz de @LillyTellez ni de @kenialopezr. La #4T insiste en llevarnos a consolidar su gobierno autoritario”, escribió la senadora Xóchitl Gálvez.

De acuerdo a la periodista Robles de la Rosa, senadoras de Morena aseguraron que las panistas confunden "la libertad de expresión con 'estas fantochadas'" (Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Y es que el pasado 28 de junio, López Rabadán anunció que todos los lunes ofrecería una conferencia en la cual haría una revisión de todo lo que el mandatario mexicano asevera en las conferencias matutinas de Palacio Nacional, con el objetivo de “exhibir las mentiras”.

Ante el surgimiento de las contramañaneras que han reforzado el vigor de la crítica al gobierno de la Cuarta Transformación por parte de la oposición, AMLO no se opuso a su realización. No obstante, sentenció que éstas “no se mantendrían por mucho tiempo” e incluso las señaló como una iniciativa similar al Frente Nacional Ciudadanano Anti-Amlo (FRENAAA).

“No aguantaron mucho tiempo, es como lo del FRENAAA, no tardaron. No hay problema, somos libres todos, adelante, todos tenemos derecho a manifestarnos”, dijo en su conferencia del pasado 13 de agosto.

Kenia López presentó un peluche de AMLO con el etiquetado de los alimentos procesados en México (Foto: Twitter / @kenialopezr)

Kenia López se lanza contra el monero Rafael Barajas

López Rabadán ironizó sobre el cartón que realizó el monero Rafael Barajas (Foto: Twitter/@kenialopezr)

El pasado 28 de agosto la senadora de la República ironizó sobre el cartón que realizó sobre ella el monero Rafael Barajas, luego de la postura que tuvo el PAN respecto al tema de Ricardo Anaya y su proceso con la denuncia que está atravesando.

Por medio de su cuenta de Twitter, la legisladora criticó la postura que han tomado los caricaturistas durante este sexenio, ya que aseveró que siempre los recodará como que “andaban mansos con el gobierno y rudos con la oposición”.

“La primera caricatura que me hacen. La recordaré como: la etapa en la que algunos moneros andaban mansos con el gobierno y rudos con la oposición. Cuando algunos caricaturistas se pusieron al servicio de un gobierno de caricatura. Sí. así la recordaré”, señaló la panista.

SEGUIR LEYENDO: