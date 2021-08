“Yo no doy órdenes”: la postura de AMLO sobre la prórroga que habría solicitado Emilio Lozoya

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez/Archivo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evadió responder sobre una presunta nueva prórroga solicitada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para tratar de cerrar un acuerdo con la FGR que le permita evitar ir a juicio por los casos de Odebrecht y Agronitrogenados. Aseguró que él como mandatario “no da órdenes”, por lo que reiteró su confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular, Alejandro Gertz Manero.

“Yo tengo confianza en la FGR. Nada más quiero que quede claro que yo no doy órdenes en la Fiscalía. Yo he visto al fiscal desde que soy presidente, creo que en 6 ocasiones, nada más… Y esto porque trabajamos juntos el compromiso de llegar a la verdad en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, pero no tengo una relación.. él no me permitiría que yo le diera órdenes ni yo lo haría.. es una relación de respeto y eso también cuesta trabajo que se entienda porque piensan que es como antes,... no me corresponde legalmente”, aseguró.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que como Jefe del Ejecutivo federal lo único que le interesa es una adecuada impartición de justicia.

“(...) Claro que sí me interesa que la impartición de justicia sea rápida, expedita y eficaz.. eso sí me importa, que la Fiscalía actúe bien, le tengo confianza al fiscal y en el mismo caso en el poder judicial, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar). No a los jueces y ministros, ya lo he dicho”, señaló.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

López Obrador aprovechó para reiterar su petición para “limpiar al Poder Judicial”.

“No generalizo, pero hace falta limpiar al poder judicial.. es que jueces, magistrados, ministros, al servicio de grupos de intereses creados, no solo al servicio de la delincuencia organizada, al servicio de la delincuencia de cuello blanco.. Y repito no todos, pero el juez que todavía ni se publicaba o llevaba una horas de publicada la ley eléctrica, ya estaba dándole entrada a juicios de amparo.. Son jueces a modo”, insistió.

El pasado martes 24 de agosto, un juez federal del Reclusorio Norte citó a Emilio Lozoya Austin, a comparecer en una audiencia el próximo viernes 27 de agosto en la que se definirá si se le concede o no una nueva prórroga solicitada por el exdirector de Pemex.

La audiencia se ha programado para el mediodía de este viernes y se realizará a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias.

Cabe recordar que el exdirector de Pemex se encuentra vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de la República lo acusara de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, debido a que presuntamente recibió sobornos de las empresas Odebrecht y Agronitrogenados.

Emilio Lozoya Austin fue detenido el 12 de febrero de 2020 en España, país en donde permaneció preso durante cinco meses, pero tras un acuerdo con la FGR, fue extraditado a México en medio de un show montado por la misma Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

En su denuncia -realizada desde la cama de un hospital privado debido a que se argumentó estaba mal de salud tras su regreso de España- Lozoya Austin acusó a ocho personas, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, de haber implementado un supuesto esquema de sobornos para aprobar la reforma energética.

Debido a las acusaciones en su contra y a que asegura, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo persigue, Ricardo Anaya anunció su salida del país. Sin embargo, a través de su cuenta Twitter, el panista ha entablado una defensa pública de su persona al asegurar que todo lo dicho por el exdirector de Pemex son mentiras.

La mañana de este jueves, Anaya Cortés compareció en la audiencia virtual ante un juez del Reclusorio Norte por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @RicardoAnayaC)

Sin embargo, la audiencia fue aplazada hasta el próximo 4 de octubre, toda vez que el juez de control federal, Gustavo Aquiles Villaseñor, consideró que el panista no tuvo acceso a la carpeta de investigación.

El juzgador aclaró que las conexiones por videoconferencias deben efectuarse dentro de territorio nacional, luego de que Anaya advirtió que saldría del país.

