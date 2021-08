“Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari”: AMLO vinculó al panista con el expresidente

Ricardo Anaya y AMLO (Foto: Cuartoscuro) /Archivo

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a arremeter contra el panista Ricardo Anaya, de quien -dijo-, fue “alumno” de quienes empezaron con Salinas de Gortari y “con toda la política de pillaje”, aseveró.

“Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje, ¿Quién es el maestro de Anaya? Esto para los jóvenes y para los que no lo saben, porque es hasta ahora que se tratan estos temas… Uno de los maestros es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro… con Diego, se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones”, apuntó.

Al hablar sobre la estrategia implementada en los gobiernos neoliberales para “desaparecer” a Pemex, López Obrador sacó a colación el tema de Ricardo Anaya.

“Baste decir que ahora todos los escándalos que hay de este señor, Anaya, tienen que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores que ahora son opositores. Les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. ese es el debate de ahora”, dijo.

Foto: EFE/Presidencia de México/Archivo

Incluso, dijo que Anaya Cortés fue alumno del también excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos.

“Miren esto de Anaya, todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari con toda la política de pillaje”, aseveró.

El mandatario aseguró que Fernández de Cevallos tuvo una gran relación con Carlos Salinas de Gortari, luego de que desde la Cámara de Diputados llamó a quemar las urnas de la elección de 1988; así como con Ernesto Zedillo, a quien visitaba frecuentemente en Los Pinos. Incluso reveló que a causa de su cercanía, Diego Fernández era conocido como “La Ardilla”.

“A Diego le decían ‘La Ardilla’ porque vivía en Los Pinos. Este señor (Anaya) también iba a los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto. Entonces, va subiendo, subiendo, subiendo, le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex lo acusa de recibir dinero, y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto y ahora que lo citan a declarar se le hace fácil al señor decir -me está persiguiendo el presidente-”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo federal volvió a deslindarse de lo que asegura Anaya, se trata de una persecución en su contra.

Foto: Captura de Pantalla Twitter / @RicardoAnayaC

“¿Qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando?. Nada. Lo único que he hecho es denunciarlos siempre. No es mi fuerte mi venganza, no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor. Él tiene que aclarar si recibió o no el dinero. No hay persecución en este Gobierno”, enfatizó.

Momentos después, Ricardo Anaya dijo que era preocupante la salud mental de López Obrador, luego de que el mandatario lo vinculara con Salinas de Gortari.

En un video publicado minutos después de terminada la conferencia mañanera del presidente, Anaya Cortés señaló: “No sé a ustedes, pero a mí ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio, dijo ahorita hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de presidente en el 88? ¡Yo era un niño de nueve años! Es un señor al que jamás he saludado en mi vida”, aseveró.

(Twitter: @RicardoAnayaC)

Posteriormente, Ricardo Anaya compareció en la audiencia virtual ante un juez del Reclusorio Norte por el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió en su contra por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma eléctrica durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La audiencia inició alrededor de las 11:15 horas, más de una hora después de la cita original.

El miércoles 25 de agosto, la FGR hizo pública una versión en la que asegura que el panista recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética.

