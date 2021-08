“Lo bueno es que ‘puñetas’ es incluyente”: tundieron a Chumel Torres por su postura respecto a las personas no binarias

Algunos usuarios estuvieron en contra de Chumel (Foto: Instagram / @ChumelTorres)

Tras el video que se tornó viral en redes sociales donde una persona no binaria se molestó con uno de sus compañeros por dirigirse a elle en femenino, un debate se abrió respecto al uso del lenguaje inclusivo y, en este sentido, Chumel Torres no quiso pasar desapercibido y dar su opinión.

““Lo bueno es que ‘puñetas’ es incluyente”, destacó desde su cuenta el influencer. No obstante, más allá de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores donde apoyaban su postura, hubo otra parte de internautas que no le encontraron lo chistoso a su mención.

En este sentido, destacaron que era muy poco empático de su parte realizar este tipo de declaraciones.

“Imagínate ser Chumel Torres y haberle destrozado la vida a una persona no binaria porque ese es tu único ‘talento’”, colocó una usuaria, tras explicar que el conductor del Pulso de la República había exhibido el video de le persone mientras respondía a los abusos de sus compañeros.

Asimismo, otros señalaron: “Puras pendej*das dices y lo mas gracioso es que hay pendej*s que te toman en serio. Yo te leo y me da mucha risa que eres un pendejo, sabes que eres un pendej*, sabes que haces a muchos pendej*s y cobras por eso pendej*. Te felicito”.

Le persone se molestó porque no respetaron sus pronombres (Foto: Captura Video @MexSpringfield)

No obstante, el tuit de Chumel alcanzó hasta el momento casi cinco mil me gusta y 381 retuits de los cuales muchos son de sus seguidores que aprovecharon la ocasión para burlarse de la situación y del lenguaje inclusivo.

“No soy puñetas, soy puñetes” **Llora para llamar la atención e interrumpir infantilmente a su compañero**” son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Cabe recordar que en estos días, con notable frustración una persona no binaria pidió respeto a su identidad de género y gritó: “no soy tu compañera, soy tu compañere”.

Tras el intenso momento que fue captado por otro de los presentes, el compañero se disculpó y continuó con su participación: “Perdón, una disculpa, compañere (...)”.

En el video se puede ver cómo la persona tiene los pronombres “elle/ él” entre paréntesis y a un lado de su nombre en Zoom, con lo cual, les indica a los otros asistentes cómo prefería ser llamada bajo esos términos. Sin embargo, el video desató un inmenso debate alrededor del lenguaje inclusivo.

Chumel Torres constantemente da opiniones polémicas en redes (Foto: Instagram / @ChumelTorres)

A través TikTok, el usuario Luis Hernández, estudiante de la clase, explicó que la discusión comenzó en medio de una ponencia sobre el suicidio, donde un profesor mencionó que la depresión no distinguía nivel socioeconómico, religión, género, entre otros, pero, al mencionar “género”, la persona no binaria puntualizó a través del chat de la plataforma que género no es lo mismo que sexo.

Por su parte, los alumnos se desviaron del tema y en el chat ya se presentaba un debate sobre la identidad de género. Mismo que terminó migrando a las redes sociales con posturas a favor y en contra.

Ártemis López, también conocida como Queerterpreter, es traductora e intérprete de género no binario, trans y queer, así busca aportar una posible solución a la transformación del lenguaje.

“Creo que la sociedad en general no sabe muy bien que existimos las personas no binarias. Esto lo veo de una manera muy clara cuando hablo sobre el lenguaje no binario, porque mucha gente cree que el problema es la inclusión de las mujeres y si se sienten representadas por el masculino genérico, pero no conciben que el tema pueda ir más allá”, expresó Ártemis López en una entrevista para la revista Vogue.

