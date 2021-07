Más allá de lo no binario: libros que invitan a reflexionar sobre el lenguaje, los cuerpos y el género

Demi Lovato revela ser no binaria

El 23 de julio pasado, un decreto de presidencia anunció la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que se autoperciban no binarias. Así, Argentina pasó a ser el primer país de Latinoamérica que da la posibilidad a sus ciudadanos de elegir una opción diferente a las tradicionales “Femenino” y “Masculino”, en la opción “Sexo” de los documentos de identidad.

La iniciativa, que se enmarca en la Ley de Identidad de Género (LIG), tiene lugar en el concierto de distintos procesos y luchas que, en los libros y la literatura se vienen registrando a través de ensayos, memorias y ficción. De las lógicas no binarias al lenguaje inclusivo, del dolor de lo vivido a la emoción por las conquistas, del registro de los hechos a la reflexión, las siguientes lecturas proponen relatos y miradas, conversaciones que acompañen este presente y enriquezcan la problemática del género, la identidad y la autopercepción desde múltiples perspectivas.

Todos los libros están disponibles en Leamos.

Franco Torchia

Yo nena, yo princesa. Luana la niña que escribió su propio nombre de Gabriela Mansilla (Editorial Universidad Nacional de General Sarmiento)

Este libro es un testimonio extraordinario de una lucha por el reconocimiento de la diferencia y el derecho a la identidad que logró, entre otras cosas, que por primera vez en el mundo un Estado reconociera la identidad de género asumida por una niña pequeña. Esa lucha corrió los límites de los saberes y las prácticas profesionales, y también de las políticas que se despliegan sobre la infancia. Se trata de un relato que muestra los efectos indisociablemente subjetivos y políticos de toda lucha identitaria. Este diario de Gabriela es, sin dudas, una historia de amor y de lucha inagotables. Pero también es un ensayo y una reflexión profunda y extraordinaria sobre los prejuicios y los saberes instituidos, tan próximos muchas veces a la ignorancia y la ignominia con los que nos enfrentamos día a día.

El relato se cierra con Mariposas Libres, a partir del ingreso de Luana a la escuela primaria y nos vuelve a llenar de emociones encontradas. Nos muestra también a Gabriela Mansilla transformada y convertida en referente de la lucha por los derechos. La adaptación de Yo niña, yo princesa tiene previsto su estreno para fines de este año y fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación.

>> Mirá la charla con Gabriela Mansilla en Experiencia Leamos.

Orgullo y Barullo. Las entrevistas de “No se puede vivir del amor”, de Franco Torchia (contenido exclusivo Leamos”

Selección de entrevistas realizadas desde 2013 en el ciclo “No se puede vivir del amor” (AM1110). El recorte busca prestar especial atención al palabrerío, el corpus conceptual, las consignas y proclamas de los activismos sexogenéricos y corporales obligan a redefinir el trabajo periodístico de quienes usamos esos materiales. El objetivo del libro es extender categorías y reformular el lenguaje. Comunicar disidencias es también ser disidente en la comunicación, siendo el único programa de radio sobre diversidad sexual que se emite de forma diaria en el mundo, y una radio pública. La noción de “orgullo” y la noción de “barullo” no sólo remiten a una marcha. Reenvían a la tradición de la radio ambulante, del batifondo de altoparlantes, una radio abierta con lectura de demandas.

"Vikinga Bonsai", de Ana Ojeda (Eterna Cadencia Editora)

Vikinga Bonsái de Ana Ojeda (Eterna Cadencia)

Ana Ojeda bucea en las profundidades de la escritura y desemboca en las orillas con una novela que se detiene en la generosidad de los vínculos y en la que el lunfardo, el calabrés y el lenguaje inclusivo conviven en barroca comunidad. En su exuberancia, pero también en su particularidad, Vikinga Bonsái confirma que el lenguaje está vivo y se construye entre todes. Una novela en clave feminista, con humor y registro experimental, que invita a jugar con la lengua.”Vikinga Bonsái vive con Maridito, que está de viaje en la selva paraguaya y con quien tiene un hijo adolescente: Pequeña Montaña. El recorrido de sus días está trazado por una bicicleta que no conoce más itinerario que Boedo-San Cristóbal-Boedo, llevándola de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, previa parada en el chino para aprovisionarse según dicta un menú que siempre sabe a poco y entonces, por fin, a la cama. Hasta que una mañana la pantalla del celular se ilumina y en el grupo Apocalipsicadas aparece una invitación difícil de rechazar: cena con amigas. A partir de ahí la novela avanza a paso feroz entre situaciones desesperadas o disparatadas.”

Un apartamento en Urano de Paul B. Preciado (Anagrama)

El autor afirma: “No soy un hombre. No soy una mujer. No soy heterosexual. No soy homosexual. No soy tampoco bisexual. Soy un disidente del sistema sexo-género. Soy la multiplicidad del cosmos encerrada en un régimenepistemológico y político binario, gritando delante de ustedes”. En este libro relata su proceso de transformación de Beatriz en Paul B., su mutación corporal, acompañada por un cambio de nombre. Pero también analiza desde la radicalidad política, cultural y sexual la actualidad, abordando temas diversos, como el procés catalán, el zapatismo en México, la crisis griega, la América de Trump, los asesinatos del Daesh como nuevo snuff, la prostitución, el tratamiento del cuerpo en el cine, el acoso a niños trans. Un libro radical y necesario sobre una transformación personal –de Beatriz a Paul B.– que proyecta además una lúcida mirada transgénero sobre la realidad contemporánea. Este es un libro escrito desde la frontera, desde una lúcida radicalidad queer, que busca liberar el cuerpo y la mente de ataduras morales y restricciones políticas. Con prólogo de Virginie Despentes.

>> Mirá las “Claves para leer a Paul Preciado”, por Carolina Keve en Experiencia Leamos

"La lengua en disputa", de Sarlo y Kalinowski (Crédito: Santiago Saferstein)

La lengua en disputa: Un debate sobre el lenguaje inclusivo, conversación de Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski (Ediciones Godot)

Este libro es el resultado de un debate que tuvo lugar en el marco de la octava Feria de Editores bajo el nombre ‘La lengua en disputa’. El texto es la desgrabación corregida del intercambio que se dio entre Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski. La intención fue replicar una lógica de debate tradicional, en la que los invitados conocieran de antemano los ejes sobre los cuales se iba a discutir para poder preparar sus argumentos. En pocas páginas se estructuran las principales objeciones o beneficios del uso del lenguaje inclusivo. El registro oral del libro permite que los argumentos se intercalen con sencillez, sin perder su profundidad. Un texto ideal para disparar discusiones por venir.