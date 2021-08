“Hasta que sienten la mazacuata aprenden”: El Mijis reventó a Ricardo Anaya

(Fotos: Cuartoscuro/EFE)

Pedro Carrizales, mejor conocido como “El Mijis”, se unió al debate público sobre el caso que está viviendo Ricardo Anaya, ex candidato presidencial en 2018.

Y es que hace unos días, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) lo estaría investigando por enriquecimiento y operaciones ilícitas. Incluso, el político panista tiene un citatorio para presentarse este jueves 26 de agosto al Reclusorio Norte a declarar.

Ante este contexto, el diputado local del Partido del Trabajo (PT) envió un mensaje a través de redes sociales a “Ricardo N” y a todos los “compas que se pasan de lanza”.

“A mucha banda el poder le hace olvidar que todo es pasajero: roban, traicionan, joden vidas, abusan y rompen leyes sintiéndose dioses. Hasta que sienten la mazacuata aprenden que el poder no es eterno y que el karma existe. Aplica para Ricardo N y cada wey pasado de lanza”, escribió El Mijis en su cuenta oficial de Twitter.

El pasado 12 de agosto, Carrizales subió una fotografía a sus cuentas oficiales para difundir la crisis de salud por el cáncer que lo ataca.

“Sigo en el hospital, ya me controlaron el dolor y la hemorragia que me hicieron perder la conciencia! Estoy en manos de los doctores y del jefe Chuy… nadie podemos evitar o cambiar el destino, no importa cual sea”, agregó en su texto.

Pedro Carrizales, El Mijis, diputado local de SLP (Foto: Facebook / @Mijis.PedroCarrizales)

En el hilo que abrió en Twitter, el simpatizante de la 4T agradeció las muestras de aprecio y solidaridad durante su convalecencia y aseguró que su padecimiento es peor a la vida en las calles; sin embargo, se mostró orgulloso de lo que ha hecho en vida.

“Gracias a todos por sus muestras de cariño, ustedes y mis hijos son mi fuerza! Me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más cabrona”, abundó sobre su padecimiento en redes sociales.

“Hay quienes me daban por muerto y hay quienes decían que era falso. No hablaré más de mi salud, la próxima vez será para decir que le gané al cáncer Mientras el jefe nos dé licencia yo voy a aguantar, le voy a echar ganas y a chambear”, escribió en la plataforma. Asimismo adjuntó una imagen de él en la cama del hospital en que se internó.

CASO DE RICARDO ANAYA

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al reto planteado por el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, sobre que acudiría ante las autoridades siempre y cuando los hermanos del mandatario, señalados de enriquecimiento ilícito, también se presenten.

Haga lo que considere más conveniente. Y que asuma su responsabilidad (...) Lo que pasa es que es chueco, hipócrita, pero sabe muy bien que yo no sigo a nadie (...) En el caso de mis hermanos, igual que la autoridad competente actúe.

El Jefe del Ejecutivo volvió a asegurar que la estrategia del militante del Partido Acción Nacional (PAN) es “una marullería” para protegerse y deslindarse de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).

Ricardo Anaya y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El pasado sábado, 21 de agosto, se dio a conocer que la FGR llevaba a cabo una investigación en contra del excontrincante de AMLO por los delitos de enriquecimiento y operaciones ilícitas, mismas que surgen de las declaraciones del exdirectivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien señaló haberle entregado 6.8 millones de pesos para la aprobación de la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y a pesar que Ricardo Anaya había anunciado un posible exilio de México para evitar la sentencia de las acusaciones que, apunta, “son completamente falsas”, el blanquiazul volvió a aparecer en redes sociales en la mañana de este miércoles.

