Con la llegada de Sánchez Cordero al Senado, Jesusa Rodríguez se despide de su curul

Jesusa Rodríguez saldrá del Senado de la República con la llegada de Olga Sánchez Cordero (Foto: Twitter / Reuters)

Este jueves 26 de agosto se confirmó la salida de Olga Sánchez Cordero de la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), con la finalidad de que la magistrada en retiro se integre al Senado de la República con miras a la jefatura de la Mesa Directiva de dicha cámara.

Con ello, dada la naturaleza de esta maniobra política, se hacen dos movimientos entre los promotores de la administración de Andrés Manuel López Obrador. El primero es que Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco, reemplazará a Sánchez Cordero Dávila en la Segob, algo que ya fue confirmado por el presidente.

“Agradecí de todo corazón el apoyo de Olga Sánchez Cordero, quien nos ayudó como secretaria de Gobernación. Mi amigo, paisano y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, previa solicitud de licencia como gobernador de Tabasco, será el nuevo secretario de Gobernación”, dijo López Obrador en reconocimiento a los participantes de la llamada cuarta transformación.

Adán López será el nuevo titular de la Segob (Foto: Reuters)

El segundo movimiento es que Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, también conocida como Jesusa, será removida de la titularidad de su curul, esto porque la senadora propietaria del espacio en el legislativo federal es Olga Sánchez Cordero, quien había solicitado licencia para ejercer como titular de la Segob.

De este modo, la legisladora que se dio a conocer por su agenda en pro de los derechos de los animales, de la defensoría de los diferentes tipos de maíz mexicano y de la legalización de la marihuana dejará su actual puesto como secretaría de la Comisión Medalla Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores.

La presencia de Jesusa Rodríguez va a ser echada de menos por los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), o al menos así lo confirmó su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, quien ofreció unas breves declaraciones a medios de comunicación para decir que “se va a extrañar a Jesusa” con la llegada de Sánchez Cordero.

Olga Sánchez Cordero regresará a la Cámara de Senadores en la siguiente legislatura (Foto: Cuartosucro)

No obstante, la agenda de Rodríguez Ramírez logró trascender en la esfera política de México, pues a pesar de que existe una oposición en la Cámara Alta, la despenalización de la marihuana es una reforma que está avanzando prósperamente en la república.

De entre los momentos más destacados de la senadora está cuando condenó el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos y jugos industrializados. Con lo cual se comenzó a promover la ley del nuevo etiquetado en los comestibles ultraprocesados cuyo consumo excesivo puede atraer problemas a la salud.

Jesusa Rodríguez promovió el uso lúdico de la marihuana y una alimentación más sana entre la población mexicana (Foto: Cuartoscuro)

“Chiapas es el estado más pobre del país, 30% de su población está desnutrida. Los niños que habían comenzado a consumir refrescos cuando tenían menos de 5 años, se habían convertido en adolescentes obesos y diabéticos. Pero hasta que no aparece la enfermedad, nadie piensa que hay algo malo en la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene que ser expulsada de México”

Bajo esta misma óptica alimentaria, la legisladora federal promueve el consumo de productos no cárnicos, pues ella tiene una cosmovisión en la que los seres vivos con sistema nervioso sufren a partir de la idea en la que se concibe al hombre como el ser superior en el planeta y con derecho a consumirlos indiscriminadamente.

“Basta con que el ser humano se haga a un ladito y se dé cuenta que no estamos en una pirámide donde el humano está hasta arriba, sino que estamos en un arbusto de lo vivo, que todos estamos al mismo plano y que los seres que tienen sistema nervioso central tienen tanto derecho a tener una vida plena. La industria ganadera tiene que cerrar, la industria lechera tiene que cerrar, tiene que reconvertirse. La gente ya no puede seguir comiendo animales porque estamos poniendo en riesgo la viabilidad del mundo, pero no tenemos derecho a llevarnos a las otras especies”, declaró en el programa De todos modos… John te llamas, conducido por John Ackerman en el Canal Once.

