Carmen Salinas aseguró que ya no opinará sobre la vida de los famosos

Carmen Salinas afirmó que hasta en Estados Unidos la critican (Foto: Instagram @carmensalinas_56)

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Carmen Salinas habló sobre las críticas que ha recibido dentro y fuera del país por los constantes comentarios acerca de la vida de famosos, los cuales la actriz suele hacer con frecuencia.

La actriz afirmó que en otros países se le conoce más por sus declaraciones que por su trabajo: “Ya no voy a opinar nada, porque cada quién con sus problemas y que dios los bendiga. Porque luego hasta gente que no vive en el país me critica, en programas de Estados Unidos dicen que Carmen Salinas es la que opina de todo”.

Carmelita afirmó que sus comentarios son emitidos por cordialidad hacia quienes le preguntan del tema, pues trata de ser atenta con los medios que la cuestionan, pero de ahora en adelante tratará de “no opinar sobre otras cosas”.

Asimismo, dijo que las opiniones lanzadas por ella son simplemente respuestas a preguntas, pues ella no busca a los medios para declarar: “Una cosa es que tenga atención con la prensa, y otra es decirles que vengan porque quiero opinar de esto”.

Carmen Salinas lamentó la muerte de Sammy (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Después de afirmar que no opinará más, Carmen habló de la muerte de su compañera y amiga Lilia Aragón, quien falleció el pasado lunes de manera repentina.

“Lo de Lilia Aragón no lo podía creer, dije ‘no, no puede ser’. Es una tristeza muy grande cuando un amigo se va, y era muy buena amiga mía. Que Dios la tenga en su santa misericordia, a ella y también a Sammy, pobrecitos y que en paz descansen”, dijo la actriz que también recordó al comediante fallecido hace unos días por complicaciones con el virus de Covid-19.

La familia de la actriz fallecida a los 82 años informó que la actriz murió sin ningún tipo de sufrimiento, pues sufrió una muerte súbita sin síntomas ni molestias precedentes.

Hace tan solo unos días, Carmen Salinas salió a opinar con su característico lenguaje y humor acerca del presunto encuentro de Lucía Méndez y Quetzalcóatl, el cual ocurrió en un ritual que la actriz protagonizó.

La actriz opinó sobre el encuentro sobrenatural de Lucía Méndez Fotos: Cuartoscuro

En entrevista para Hoy, Salinas dijo lo siguiente: “¡No, no, no! Hay que meterse de la buena, se le apareció a ella, a mi no; no lo veo bien ni mal son cosas de ella, qué voy a hacer yo. La quiero mucho y es mi ahijada”.

La actriz y productora continuó su declaración manifestando su escepticismo sobre el tema: “No creo en los brujos ni en las brujas, no creo en esas jaladas de cómo te va a ir en este día ni cómo te va a ir mañana, yo creo en dios y en la santísima virgen”, al mismo tiempo que afirmó no consumir ningún tipo de sustancia que afecte su sobriedad.

Hace unas semanas, Carmen también estuvo envuelta en una polémica por sus declaraciones en contra de Sergio Mayer, quien anunció la suspensión de su obra Sie7e por medidas sanitarias ante la actual pandemia de Covid-19.

Carmen Salinas afirma que ya no opinará sobre la vida de los famosos Foto: Captura/Hoy

“Me enseñó el gran productor Enrique Gou una grabación muy triste y alarmante de un joven muy lindo llamado Pío, dijo que ya no presentarían 7 por órdenes del Gobierno. Dicha notificación acabo de verla también en Twitter y me pidió grabar un video aclarando que nosotros sí trabajamos en el Teatro Ramiro Jiménez”, afirmó la actriz en un video difundido por sus redes sociales.

“Mentira que los teatros estén cerrados por la pandemia, al rato vamos a iniciar la función. Nosotros estamos con los brazos abiertos y lo demás para lo que ustedes quieran”, concluyó Carmen.

