Lyn May afirmó que prefiere un bolso Chanel a un Baby shower

Lyn May se ha convertido en noticia internacional por su embarazo (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Lyn May reveló hace unos días que se encuentra embarazada a sus 68 años de edad, por lo que diversos medios de comunicación internacionales han seguido la noticia con asombro, pues en caso de tenerlo, se convertiría en la mujer más longeva en dar a luz.

En una entrevista para Juan Manuel Cortes de Suelta la Sopa, Lyn May reveló que preferiría recibir un bolso Chanel antes de festejar un baby shower, pues ni siquiera tiene amigas para invitar a la celebración.

Al respecto, los demás conductores del programa dieron su opinión, pues algunos dudan de la veracidad de su embarazo por las numerosas contradicciones que se han encontrado en las declaraciones de la vedette.

La vedette ha tenido varias contradicciones en sus declaraciones (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

En primer lugar, Lyn May desmintió su embarazo en una entrevista para Venga la Alegría, donde dijo que inventó la noticia para que la gente se entretuviera en estos difíciles tiempos de Pandemia.

Después, cuando mostró el ultrasonido en el cual presuntamente se podían ver las primeras imágenes de su hijo, afirmo que se trataba de un varón, lo cual fue desmentido posteriormente por ella misma, pues dijo que aún no conocía el sexo de su próximo hijo.

En declaraciones posteriores, Lyn May afirmó que estaba esperando mellizos, lo que contradice el ultrasonido que muestra sólo a un bebé. Luego de haber dicho esto, la vedette lo desmintió y afirmó que sí está esperando sólo un hijo.

Lyn May es originaria de Acapulco (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

La artista también declaró que había pensado que sólo padecía de un retraso, lo cual confirmó que la vedette no ha sufrido la menopausia, que hace más probable que se encuentre embarazada.

En una entrevista anterior para el mismo medio, Lyn May confirmó su embarazo con las siguientes palabras: “Sí hay embarazo, pero ¿por qué les importa más eso que baile que hago?, que muevo las nalgas y que estoy duro y duro”.

Asimismo, contó que su madre pasó por una situación similar a la que ella vive en estos momentos: “Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años, es compositor, toca la guitarra y es muy talentoso; todas las mujeres costeñas somos así, somos muy calientes”, afirmó Lyn May.

Marcos Hernández "Markos D1", sería el presunto padre de su próximo hijo (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May afirmó tener tres hijas, por lo que ya ha pasado por el embarazo en diversas ocasiones y no tiene miedo de perder su figura, pues contó que “me crecen las nalgas, pero la panza no”.

Alex Kaffie afirmó durante una emisión de Sale el Sol, que duda de la existencia de las hijas de Lyn May, pues contó que estuvo en contacto con una de sus ex empleadas y ella afirmó que nunca las conoció.

Al respecto, la vedette declaró lo siguiente para De Primera Mano: “Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaban mucho, les llevaban fotos en donde yo salía en la revistas, y las molestaban en la escuela y ya no quisieron salir”.

Lyn May aseguró que el padre de su próximo hijo es "un muchacho muy bueno" (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

El presunto padre de su próximo hijo, “Markos D1″, afirmó haber pensado que se trataba de una broma cuando se enteró de su embarazo, pero al ver la noticia en la televisión y diversos medios pensó “¿cómo que voy a ser papá?”.

Al respecto Lyn May declaró lo siguiente: “Markos es muy joven, lo agarran ustedes y él no sabe qué contestar, él es productor, es un muchacho muy bueno y es decente”.

La vedette aún no ha pensado en el nombre de su próximo hijo aunque afirma tener tres meses de embarazo.

SEGUIR LEYENDO