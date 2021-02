“Pagué la cirugía en la cara para sacarle toda la porquería”: así respondió Carmen Salinas al ataque de Lyn May

Lyn May y Carmen Salinas (Foto: Cuartoscuro)

Carmen Salinas arremetió en contra de Lyn May luego de que la vedette asegurara que la comediante era “elitista” desde que comenzó su carrera política. Hace unos días, la bailarina de ascendencia china sugirió, de igual modo, que Salinas fue quien originó los rumores sobre su fallecimiento.

Hace unos días surgieron en redes sociales falsos informes sobre la muerte de Lyn May. Dichas especulaciones también afirmaban que la actriz acapulqueña habría estado postrada en cama durante mucho tiempo por un estado de salud delicado. No obstante, periodistas de espectáculos como Gustavo Adolfo Infante y Angélica Palacios, pudieron contactarse con la actriz para confirmar que estaba viva y bastante sana.

Poco después ofreció una entrevista para De Primera Mano donde no sólo mencionó que Salinas inició toda la polémica sobre su muerte, sino que también “la desconoce” para estar con gente de mayor importancia que la vedette: “Cuando se metió a la política que fue ya senadora o diputada, quiere ser Presidenta de la República y eso, ha cambiado mucho. Es elitista, ya... ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa”.

Lyn May aseguró que quien difundió los rumores sobre su muerte era gente que no la quería (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, ahora fue el turno de la diputada plurinominal de encarar dichas afirmaciones. A través de su cuenta de Instagram, Carmen Salinas compartió la foto de una tarjeta fechada el 7 de diciembre de 2005. En dicha tarjeta se leía “Carmen, mucho éxito como siempre. Te lo mereces. Soy tu amiga sincera de toda la vida. Tenemos Carmen para muchos años. Te quiero”. Así, al final del mensaje se puede ver que está firmado por la misma Lyn May.

Esta fotografía fue acompañada de un texto por parte de la actriz de comedia. En esta descripción explicó que desde hace años tiene el hábito de guardar la notas, cartas y mensajes que le ponen en todos los regalos que le han dado.

Al referirse a la voluptuosa actriz y sus acusaciones sobre que era elitista, Carmen señaló que hablaban de la misma mujer a la que le pedía que le ayudara con sus colecciones personales: “¡Pero si le pedía brillantitos y vajillas! Como ella sabía que yo colecciono vajillas y tengo algunas alhajas...”.

Carmen Salinas pareció extrañada de que Lyn May la llamara elitista (Foto: Instagram @carmensalinas_56)

Carmen incluso refirió a favores del pasado que hizo por Lyn May en nombre de la relación cercana que mantuvieron por años: “Por la amistad que siempre nos unió pagué la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron”. No hay que olvidar que la vedette ha contado en reiteradas ocasiones que hace años fue víctima de charlatanería cuando le inyectaron aceite de bebé y de cocina en la cara, cosa que le produjo malformaciones en la piel.

Ahora bien, con todo lo anterior expresado por la disputada priísta, le pareció injusto que ahora viniera su antigua amiga a afirmar que la rechazaba o incluso la desconocía. El que hubiera compartido la foto de aquella vieja tarjeta era para demostrar que su cariño por ella había trascendido durante mucho tiempo: “Esta tarjeta que guardo de ella habla de una gran amistad entre las dos”.

Para esto hay que decir que Carmen Salinas también es señalada por lo expresiva y directa que es, por lo que si alguien le lleva la contraria o dice algo de ella, Carmen responderá con toda honestidad. Por ello, cuando habló de aquellas palabras que dijo Lyn May, dio a entender que no era más que una mentirosa: “Señora, es pecado decir tanta mentira, como las que usted echa siempre”. Así, para cerrar su mensaje en Instagram, no le deseó ningún mal a quien fuera su amiga alguna vez: “Dios la perdone”.

