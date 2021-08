Gerardo Esquivel despotricó contra comentarios misóginos de hermanastro de Luis Videgaray

Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, considera que la operación y el impacto del Coneval en la política social es crucial. (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), se lanzó contra los comentarios de Carlos Ramírez, hermanastro de Luis Videgaray, y los calificó de “misóginos”.

Y es que las palabras de Ramírez fueron entorno al voto emitido por la funcionaria Galia Borja, quien se integró a la Junta de Gobierno de Banxico en enero pasado, tras ser ratificado por el Senado de la República.

Esquivel se molestó por la falta de seriedad de algunos “especialistas” que opinaron sobre la decisión de política monetaria en la cual Borja votó igual que el subgobernador por mantener la tasa de referencia en el mismo nivel de 4.25 por ciento.

“Ojalá los analistas económicos fueran más serios y dejaran de lado este tipo de comentarios con tintes misóginos”, escribió Gerardo Esquivel en su cuenta personal de Twitter.

Carlos Ramírez fue funcionario de la Secretaría de Hacienda, posteriormente se desempeñó como vocero en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y luego como director de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Imagen de archivo de la facha del Banco de México en el centro de Ciudad de México. 28 febrero 2019. REUTERS/Daniel Becerril

Además, Banxico dio a conocer que el órgano colegiado decidió por tres votos a favor y dos en contra (Esquivel y Borja), subir el costo del dinero en 25 puntos base por medio de la tasa de referencia cuyo nivel pasó a 4.50 por ciento.

“Decisión de @esquivelgerardo y Galia Borja de votar vs subir tasa @banxico a pesar de tener inflación en ~6% no sorprende. Pero llama la atención la postura de Borja. Recién llegada a @Banxico, sin experiencia previa en monetaria, muy cercana al Sub y al futuro Gob”, escribió Carlos Ramírez

Borja Gómez ha trabajado en la Tesorería la mayor parte de su carrera. Fue secretaria de Finanzas del Distrito Federal entre 2004 y 2007, cuando López Obrador estuvo al frente de la ciudad. Y entró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2008 como subtesorera de operación. Es licenciada en Matemáticas por la UNAM, maestra en Economía y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Estatal de Nueva York.

Galia Borja Gómez (Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Entre las responsabilidades de la Junta de Gobierno están autorizar la emisión de billetes y la acuñación de monedas, decidir sobre el otorgamiento de crédito al Gobierno Federal, determinar las políticas y criterios que el Banco aplicará para realizar sus operaciones, aprobar su reglamento interior y su presupuesto, y expedir normas sobre contrataciones.

En su periodo como tesorera, Borja Gómez estuvo encargada de supervisar la repartición de recursos públicos a las distintas entidades de gobierno y a los congresos estatales. También presidió la aplicación de los programas de créditos que el Gobierno Federal aprobó para la atención a empresarios durante el principio de la crisis sanitaria.

Durante el periodo de crisis sanitaria y económica, Banxico ha logrado adaptar la política bursátil del país para mantener la inflación al mismo nivel que tenía antes de la contingencia. Principalmente, influyen la resistencia del gobierno federal a contraer deuda para planes de atención de emergencia y la decisión de la institución de mantener tasas de interés bajas para incentivar la solicitud de créditos.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo comentó que su propósito es que, durante su gobierno, en términos reales, la deuda se incremente menos en lo cuantitativo, a comparación de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; el plan apunta a mantener la deuda menor del 8% del PIB a pesar de la pandemia del COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: