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Para qué sirve aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las canas

El vinagre de manzana equilibra el pH y neutraliza los tonos amarillentos en las canas para dar un aspecto más plateado

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CANAS VINAGRE
Este remedio casero no tiñe ni elimina el pelo blanco, pero puede emparejar su aspecto, controlar el frizz y dejar un tono más plateado cuando se aplica con cuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana gana terreno como alternativa casera para mejorar la apariencia de las canas y mantener el cabello limpio sin recurrir a tintes.

Estilistas y especialistas en salud capilar indican que esta combinación ayuda a eliminar residuos, neutralizar tonos amarillentos y aportar brillo.

Y aunque sus efectos son temporales sin duda son una excelente alternativa para quienes busquen opciones alternativas al uso de químicos.

Cabello con canas visibles en primer plano, mostrando la textura y el color blanco natural del envejecimiento capilar. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las canas son una manifestación natural del envejecimiento y un símbolo de madurez y autenticidad. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las canas

Aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las canas se ha popularizado como un remedio casero para mejorar su apariencia y limpieza, pero no elimina ni “cura” las canas.

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Según especialistas en salud capilar, esta mezcla sirve principalmente para:

  • Limpiar profundamente el cabello: El bicarbonato actúa como exfoliante suave y ayuda a eliminar residuos de productos, grasa acumulada y contaminación que pueden opacar el cabello, haciendo que las canas luzcan más brillantes y limpias.
  • Neutralizar tonos amarillentos: El vinagre de manzana ayuda a equilibrar el pH y a neutralizar reflejos amarillos que suelen aparecer en las canas, lo que da un tono más plateado y brillante.
  • Aportar brillo temporal: El uso de vinagre puede suavizar la cutícula del cabello, controlando el frizz y dando una apariencia más prolija y luminosa a las canas.
  • Unificar el tono: Al limpiar y sellar la cutícula, la mezcla puede ayudar a que las canas se vean menos contrastadas con el resto del cabello, especialmente útil si tienes pocas canas y buscas disimularlas.

Advertencias: No existe evidencia científica de que el bicarbonato o el vinagre restauren el color natural o eliminen permanentemente las canas.

El uso excesivo puede provocar resequedad, irritación o debilitamiento del cabello. Se recomienda moderación y siempre diluir ambos ingredientes antes de aplicarlos.

bicarbonato y vinagre

Cómo aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las canas para obtener sus beneficios

Para aplicar bicarbonato de sodio y vinagre en las canas y obtener sus beneficios cosméticos, es clave hacerlo de forma segura y moderada para evitar resequedad o daño capilar.

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Especialistas y estilistas recomiendan el siguiente procedimiento:

  1. Prepara la mezcla En un recipiente limpio, combina 2 cucharadas de bicarbonato de sodio con 2 cucharadas de vinagre de manzana. Mezcla hasta obtener una pasta homogénea. Si es necesario, agrega un poco de agua para lograr una consistencia manejable, pero evita que la mezcla quede demasiado líquida.
  2. Aplica en las zonas con canas Con el cabello húmedo, coloca la mezcla directamente sobre las áreas donde las canas sean más visibles. Masajea suavemente para cubrir bien el cabello blanco y evitar el contacto excesivo con el cuero cabelludo o el resto del cabello.
  3. Deja actuar Permite que la mezcla repose entre 10 y 15 minutos. Algunas fuentes mencionan hasta 40 minutos, pero si es la primera vez, opta por menos tiempo para evitar irritaciones.
  4. Enjuaga bien Lava el cabello con agua tibia hasta retirar completamente la mezcla. Puedes usar un shampoo suave para asegurar que no queden restos.
  5. Frecuencia de uso Realiza este tratamiento solo una o dos veces por mes. Aplicaciones más frecuentes pueden provocar resequedad, irritación o debilitamiento del cabello.

Qué esperar: La mezcla ayuda a limpiar residuos, neutralizar tonos amarillentos y aportar brillo temporal a las canas. No elimina ni tiñe el cabello blanco, pero mejora su apariencia y luminosidad.

Advertencias:

  • No apliques sobre cuero cabelludo sensible o con heridas.
  • Suspende el uso si notas irritación, enrojecimiento o resequedad excesiva.
  • Consulta a un dermatólogo si tienes dudas sobre su uso en tu tipo de cabello.

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