México

Vinculan a proceso a miembros de una red de tráfico de personas detenidas en Chihuahua

Siete personas fueron liberadas como resultado de los arrestos de los ahora procesados

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Detenidos implicados en red de tráfico de personas en Chihuahua
(FGR)

Cuatro personas identificadas como miembros de una estructura criminal dedicada al tráfico de personas migrantes fueron vinculadas a proceso, se trata de de Rosa “N”, Genoveva “N”, Maritza “N” y Jorge “N”.

Dichos individuos fueron procesados por el delito de tráfico de personas, además de que en el caso de Maritza “N” y Jorge “N”, la vinculación a proceso abarca además los delitos de posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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Cabe destacar que el reporte de las autoridades detalla que a dichas personas “se les relaciona probablemente con una organización criminal en Ciudad Juárez, misma que utilizaba una casa para albergar migrantes centroamericanos quienes buscaban llegar a los Estados Unidos de América".

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas tras un cateo realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. El operativo, visible con elementos de la Guardia Nacional, resultó en detenciones por posible participación en tráfico de personas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 10 de junio. A las cuatro personas les fue impuesta la medida de prisión preventiva.

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Fueron arrestados como resultado de un cateo realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual que también derivó en el rescate de siete personas y el aseguramiento del inmueble revisado, dinero en efectivo, celulares, tarjetas, cargadores para arma de fuego, cartuchos, entre otros indicios.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron los encargados de realizar las detenciones que fueron informadas el 9 de junio.

Un video compartido por las autoridades permite ver a los sujetos procesados, así como los diversos indicios incautados.

Los hechos fueron informados por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso)
Los hechos fueron informados por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso)

“Se aseguró el inmueble, así como numerario, 23 teléfonos celulares, diversas tarjetas, cargadores para arma de fuego, cartuchos, entre otros objetos, destaca el mensaje de la institución encabezada por Ernestina Godoy.

Procesado por tráfico de personas en Ciudad Juárez

Cabe recordar que también el 9 de junio pasado fue vinculado a proceso un sujeto acusado de tráfico de personas. Dominic “N” fue detenido por elementos del Gabinete de Seguridad al interior de un inmueble ubicado en la colonia El Porvenir, en Ciudad Juárez. En el lugar, el imputado presuntamente mantenía albergados a 60 migrantes de diferentes nacionalidades, entre quienes se encontraban cinco personas menores de edad.

Al momento del arribo de los oficiales, las personas migrantes declararon encontrarse en dicho inmueble desde hacía aproximadamente un mes. Señalaron que Dominic “N” era quien les suministraba alimentos y recibía instrucciones vía telefónica de una tercera persona, mientras aguardaban ser trasladados de manera ilegal hacia EEUU.

A raíz de estos hechos, la FGR obtuvo la vinculación a proceso en contra del detenido por su probable participación en el delito de tráfico de personas en su modalidad de albergue. Con base en los datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, junto con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La captura del hombre fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Otros dos procesados

Además, el 10 de junio también fueron procesados Pedro “N” y Daniela “N”, personas que fueron arrestad a principios del mes con más de 90 pasaportes, visas y otros objetos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Pedro “N” fue localizado en la colonia Viveros 2, mientras que Daniela “N” en la colonia Santiago M. Belden, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los dos sujetos fueron identificados como posibles integrantes de una organización criminal dedicada a llevar migrantes desde Guatemala a territorio mexicano, para luego trasladarlos a la frontera con EEUU.

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