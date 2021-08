“Es mucho el daño si no regresamos”: AMLO insistió que las clases presenciales van a finales de agosto

(Foto: Karina Hernández / Infobae México)

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, urgió el regreso a clases presenciales de niñas y niños en México para finales de agosto; aseguró que se cuidará el bienestar de las y los alumnos con protocolos de seguridad sanitaria.

“Es mucho el daño que se origina si no regresamos a las aulas (...) Vamos a actuar de manera muy responsable, va a haber protección y vamos a actuar rápido en el caso de contagios y vamos a saber qué hacer en cada escuela. (…) Es fundamental el regreso a clases presenciales, no hay nada que sustituya a la escuela (...) Ya no podemos continuar así, tenemos que empezar el ciclo escolar a finales de este mes”, recalcó.

Por otra parte, el mandatario agradeció a Alfonso Cepeda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), por respaldar la decisión gubernamental de la vuelta a las aulas.

Información en desarrollo...