Reglas de oro en los negocios de Arturo Elías Ayub: quién debe hacer la primera oferta

Arturo Elías Ayub participa en empresas pertenecientes a Carlos Slim. (Foto: Steve Allen)

El empresario Arturo Elías Ayub, quien es yerno del magnate hombre de negocios Carlos Slim Helú, es uno de los hombres de negocios más exitosos en México, y esto se debe gracias a su gran habilidad para saber en qué momento y bajo que condiciones cerrar tratos.

El empresario, quien actualmente se desempeña en importantes puestos dentro de las empresas de Carlos Slim, es una de las figuras públicas en los negocios con más interacción con sus seguidores en redes sociales. Y es que por medio de ellas, Elías Ayub se ha encargado de dar a sus seguidores diferentes tips para que tengan, al igual que él, éxito en los negocios.

En una de las redes sociales que más popularidad y fuerza tienen en los últimos tiempos, TikTok, Arturo Elías Ayub ha compartido videos en los que da este tipo de consejos para que sus seguidores tengan un éxito rotundo en los negocios. En uno de estos videos, el empresario da tips sobre quien debe hacer una primera oferta cuando se trata de negocios.

Según Arturo Elías Ayub, siempre se debe dejar a la otra parte hacer la primera oferta. “Les voy a poner un ejemplo, haz de cuenta que vas a pedir un permiso para la fiesta y quieres llegar a las 2 de la mañana, entonces le dices a tu papá: ¿puedo ir a la fiesta? Sí, a qué hora llegas, pues tú dime pa´, entonces si tu papá te dice: ok, bueno, a las tres, pues ya ganaste una hora, si te dice a la una, le dices: no a las tres para que quede a las dos, pero siempre déjalo hablar primero porque a lo mejor te llevas una sorpresa y te ofrece algo mejor de lo que tú creías”, menciona el empresario en el video de la red social.

El empresario está casado con Johanna Slim, hija de Carlos Slim. Foto: Instagram @arturoelias

Arturo Elías Ayub es famoso, además de por ser un exitoso empresario, por aparecer en el programa Shark Tank, en donde ayuda a emprendedores con productos innovadores a cumplir sus sueños de comenzar negocios.

Elías Ayub nació en México, en 1966, y tiene ascendencia libanesa, al igual que Carlos Slim, pues los padres de este último llegaron a México de Líbano a inicios del siglo XX.

Los padres de Arturo, Alfredo Elías y Silvia Ayub, tenían una fábrica de uniformes textiles en el Centro Histórico de la Ciudad de México, esto hizo que Arturo, desde niño, se interesara en los negocios, pues saliendo del colegio, se iba a la fábrica a trabajar. Alfredo, su hermano 16 años mayor que él, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A los siete años de edad, Elías Ayub ya acompañaba a sus padres a comprar productos de papelería al mayoreo, para posteriormente revenderlos en su colegio.

En alguna entrevista, el empresario dio a conocer que de niño le gustaba la escuela, pero que de adolescente comenzó a desagradarle, pues no le gustaba nada de ella. “Me gustaba irme a hacer negocios, me escapaba de la escuela para ir a hacer negocios, sentía erróneamente, porque ahorita me doy cuenta que estaba perdiendo el tiempo, sentía que podía hacer más por mi lado que en la escuela, y sí, hacía un chorro de cosas, pero erróneamente sí pensaba que estaba perdiendo el tiempo, entonces me daba mucha flojera ir a la escuela”, dice el empresario en la entrevista.

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más carismáticos de México.

Estudio Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, y estudió un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Ayub conoció a Johanna Slim Domit, hija menor de Carlos Slim, en 1995, con quien actualmente está casada. Un año más tarde, el empresario entraría a trabajar a la empresa Teléfonos de México (Telmex), compañía que tenía poco al mando de su suegro, pues la había adquirido en 1990, tras su privatización por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Se ha desempeñado en diferentes puestos de empresas que pertenecen a Carlos Slim.

