Vicente Fox y Martha Sahagún fueron hospitalizados tras dar positivo a COVID-19

El ex presidente Vicente Fox (2000-2006) y su esposa Martha Sahagún dieron positivo a una prueba de COVID-19 por lo que ambos fueron hospitalizados en la ciudad de León, Guanajuato, en donde están recibiendo tratamiento médico.

Fue la ex primera dama quien confirmó la noticia a un medio local y al diario Milenio, asegurando que están en un nosocomio privado recibiendo todos los cuidados necesarios y que se encuentran estables.

“Estamos bien y estables y controlados. Muy bien atendidos...estamos bien gracias a Dios”, dijo Sahagún.

Por su parte, el ex presidente Fox Quesada, el segundo ex presidente en dar positivo a COVID-19, no ha dado ningún comunicado sobre su estado de salud.

Cabe apuntar que lo anterior resulta sorpresivo ya que ambos habían sido vacunados contra el virus SARS-CoV-2.





