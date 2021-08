Tú decides SEP: cómo registrarte para estudiar una licenciatura si no te quedaste en la UNAM o IPN

Esta plataforma sólo es para aspirantes que participaron en el proceso de ingreso 2021-2022, pero fueron rechazados (Foto; María José Martínez/Cuartoscuro)

Hace pocas semanas, los procesos de selección para el ingreso a la universidad dieron sus resultados y los estudiantes que se postularon a alguna institución o realizaron el examen de ingreso ya saben dónde desarrollarán sus actividades académicas durante el próximo ciclo escolar.

Sin embargo, algunos jóvenes desafortunados no lograron cumplir con los aciertos o requisitos necesarios para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o alguna institución deseada.

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Pública lanzó el programa “Tú decides”, el cual tiene como objetivo que los alumnos rechazados logren estudiar una licenciatura en alguna universidad pública o privada de México donde exista cupo.

En esta plataforma se encuentran registrados 49,229 espacios en 1,822 registros de diferentes modalidades de estudio impartidas en 203 instituciones de educación superior. Además, cuenta con herramientas de orientación vocacional y herramientas de apoyo para la elección final.

“Tú Decides: Opciones en Educación Superior” sustituye al programa “Rechazo Cero” y cuenta con escuelas como el Tecnológico Nacional de México; Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, Universidad Abierta y a Distancia de México; así como FIMPES y ALPES.

Cada escuela cuenta con sus procesos de registro e inscripción (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Para participar en el programa hay que cumplir con el requisito de haber llevado a cabo el proceso de ingreso 2021-2022 en alguna institución de nivel superior y no haber ingresado. No obstante, hay que aclarar que este registro no implica una inscripción, pues cada escuela tiene sus procesos internos por cumplir.

Ahora que quedó claro, el aspirante podrá seguir los siguientes pasos para ingresar a este proceso:

- Entrar a la página “Tú decides SEP”.

- Seleccionar la opción “Oferta Académica”.

- Elige el Área de Estudio de tu referencia en Campo Amplio.

- Acota la búsqueda con las variables Campo Específico y Campo detallado.

- Selecciona la carrera de tu preferencia y oprime el botón “Buscar”.

- Ya que aparecen todas las opciones a nivel nacional, podrás reducirlas por estado y municipio.

En este rubro aparecerán dos tipos de opciones. Las que no tiene botón de registro y las que sí. Las primeras son aquellas que deben informar sobre sus procesos de inscripción y no tienen lugar en “Tú decides SEP”; mientras que las segundas sí cuentan con un lugar en este programa.

Habrá que comunicarse con la institución elegida en un lapso menor a 5 días hábiles (Foto: María José Martínez/Cuartoscuro)

Al presionar el botón “Registrarme”, se abrirá una ventana y comenzará una nueva serie de pasos a cumplir, los cuales son:

- Leer el anuncio de privacidad.

- Oprimir el botón “Aceptar”.

- Ingresa el número de folio que te brindó la institución donde realizaste el examen de admisión.

- Coloca tu CURP.

- Captura el código verificador y presiona “Continuar”

- Imprime el comprobante de registro que se te otorgará.

La SEP recomendó contactar a la institución elegida en un lapso no mayor a cinco días hábiles para lograr la inscripción, pues en caso de no hacerlo, el folio otorgado ya será inválido.

En caso de querer darte de baja del proceso, tendrás que seguir los pasos como si fueses a inscribirte, pero cuando llegues a la parte del comprobante, habrá que oprimir la opción “presionando aquí” o “Cerrar” para cancelar la operación.

Posteriormente aparecerán los datos del programa que quieres dar de baja y la opción “Baja”, representada por un ícono rosa. Luego aparecerá la ficha baja, por lo cual el espacio que habías registrado quedará habilitado para que alguien lo ocupe.

Finalmente hay que mencionar que este registro digital no implica ningún costo, pero cada universidad impondrá las tarifas necesarias para el ingreso del alumno a la carrera elegida.

SEGUIR LEYENDO