Aseguraron casi 100 gallos de pelea, drogas, pavorreales y hasta un quetzal en la CDMX

Gallo de pelea (Foto: Cuartoscuro)

Más de 400 dosis de enervantes, un quetzal, tres pavorreales y 96 gallos de pelea fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México coordinados con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

La tarde de este sábado, miembros de ambas dependencias realizaron una diligencia judicial en la demarcación como parte de las acciones implementadas para disminuir la incidencia delictiva en materia de delitos contra la salud.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, informó sobre los resultados del operativo a través de sus redes sociales, en donde aseguró que están comprometidos con la protección animal y en contra de su maltrato.

“En @TuAlcaldiaGAM compañeros de @SSC_CDMX, nuestra brigada animal y @FiscaliaCDMX, aseguraron cerca de 100 gallos de pelea, un Quetzal y 3 pavorreales. Estamos comprometidos con la protección animal y en contra de el indignante maltrato a ellos”.

(Foto: SSC)

La SSC, comunicó que dichas acciones son parte de una estrategia para evitar la venta y distribución de narcóticos en calles y colonias de la ciudad.

Para lograr el aseguramiento de las aves y narcóticos, los oficiales llevaron a cabo labores de investigación de gabinete y campo, que los llevó hasta un domicilio en el que, al parecer se realizaban actividades ilícitas.

Tras ello, implementaron vigilancias fijas y móviles, además de recorridos de reconocimiento en la colonia Cuautepec de Madero y, con los datos de prueba obtenidos, un Juez de Control otorgó una orden de cateo solicitada por un agente del Ministerio Público de la Fiscalía.

“Con la técnica de investigación liberada, los efectivos de la SSC en coordinación con los agentes del Ministerio Público de la FGJ intervinieron en el inmueble localizado en la calle Fuerte San Rafael, donde fueron aseguradas 365 envoltorios de aparente cocaína en polvo, 49 más que contenían hierba verde seca, al parecer marihuana y una bolsa de plástico con 200 gramos de posible droga, también varias especies de aves, entre ellas un quetzal, tres pavorreales y 96 gallos de pelea”, señaló la SSC en un comunicado.

Un pavoreal camina en el Zoológico Parque del Pueblo Nezahualcóyotl (Foto: Cuartoscuro)

Tras concluir la diligencia ministerial, los uniformados colocaron un sello y resguardo policial para que continúen las investigaciones derivadas del caso. Lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Las aves quedaron a resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y fueron trasladadas a sus instalaciones para ser valoradas, posteriormente serán llevadas a las Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En ese sentido, la BVA reiteró su “compromiso en rescatar y recuperar fauna silvestre de la capital, además de continuar en el auxilio y asistencia a animales de compañía o los que se encuentran en situaciones de riesgo o maltrato”.

Perro asesinado en Tlalnepantla

El pasado 28 de julio, autoridades del Estado de México detuvieron a Fernando “N” de 35 años de edad y a Gloria “N” de 29, presuntos responsables de torturar y asesinar a golpes al perro Silver en Tlalnepantla.

(Foto: Captura de pantalla / Twitter @Ro_Monster_)

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambas personas fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien determinará su situación legal.

Por ello, y debido a que el maltrato animal está penado en la entidad mexiquense, surgió la duda sobre la pena que podrían pagar estas personas debido al delito que cometieron en su domicilio ubicado en la colonia Santa María Tlayacampa.

Gracias a este trágico evento, este jueves el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad endurecer las sanciones por maltrato animal e imponer hasta seis años de prisión a quien “cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga”.

SEGUIR LEYENDO: