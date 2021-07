Los mejores memes que dejó el anuncio de Ley Seca por la Consulta Popular de AMLO

Nuevo León y Chihuahua se unieron a la Ley Seca del fin de semana previo a la consulta popular (Foto: Cuartoscuro)

El próximo domingo 1º de agosto se llevará a cabo la primera Consulta Popular organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en la cual la ciudadanía mexicana tendrá la oportunidad de votar si se “enjuicia” o no a los últimos cinco ex presidentes por los posibles delitos que hayan cometido.

Ante este ejercicio democrático, y tal como sucede previo a las elecciones presidenciales o intermedias, algunos estados de la República y municipios anunciaron que se implementará la Ley Seca. Esta vez del durante el fin de semana del 30 de julio al 2 de agosto, con el fin de que la jornada electoral se lleve a cabo de forma pacífica.

Hasta el pasado 28 de julio, los estados de Puebla, Guanajuato, Veracruz y algunos municipios de Morelos dieron a conocer que se aplicaría dicha ley, pero este viernes se unieron las entidades de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Tlaxcala.

La pregunta de la consulta fue redactada por la Suprema Corte de -Justicia (Foto: Twitter/C_Humphrey_J)

La entidad de Aguascalientes aplicará sanciones a quien compre alcohol desde el sábado 31 de julio al lunes 2 de agosto. En tanto, en Morelos, los municipios de Miacatlán y Tepoztlán, se hará válida durante el sábado y el domingo.

En Puebla la Ley Seca se impondrá desde el viernes 30 de julio hasta el domingo 1 de agosto. Mientras que en Guanajuato, solo será en algunos de sus municipios como Celaya, Salamanca, Dolores Hidalgo y León; de acuerdo a lo que se determinó en la Sesión del Ayuntamiento realizada el pasado jueves 22 de julio.

Por otro lado, Veracruz estableció que a partir de este viernes 30 de julio, se limitará la venta de alcohol en la entidad. Nuevo León también prohibirá la venta de alcohol durante este fin de semana, comunicó el gobierno estatal.

Durante la Consulta Popular se pretende enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (Infografía: Infobae/México)

La Ley Seca y la consulta popular han ocasionado distintas reacciones entre los internautas mexicanos, lo que ha llevado a que se creen memes o se posicionen al respecto en las redes sociales.

Para algunos internautas el fin de semana será de felicidad porque ni su ciudad ni entidad se aplicará la Ley Seca:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @MaudeNarvarte)

Otros pensaron en uno de los personajes que está involucrado en la consulta popular y cómo tomará la noticia de la prohibición de venta de alcohol:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @Israel_cdmx)

(Foto: captura de pantalla de Twitter @RealRoyDumas)

Mientras que ciertos ciudadanos pidieron que la ley no se aplique a todos, ya que muchos no saldrán a votar y no deben de ser encasillados en la misma categoría:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @serch_almarazr)

¿Se frustraron planes? al parecer sí, ya que algunos mostraron su enojo ante la noticia:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @AlexValdv)

En tanto, otros celebraron que en sus ciudades solo se será el día domingo y no todo el fin de semana:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @ferrer1_r)

Los planes para lograr tomar el fin de semana se están fraguando:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @jgguzman63)

(Foto: captura de pantalla de Facebook "El misifus 2.0")

Al parecer muchos querían que no se aplicara la ley, debido a que el alcohol sería lo único que los alentaría para salir a ejercer el voto:

(Foto: captura de pantalla de Twitter @eltipopromedio)

No obstante, para aquellos que habitan en los estados donde la ley se aplicó desde el viernes, el sentimiento de tristeza invadió su ser:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Deposito Norteño")

(Foto: captura de pantalla de Twitter @rayelizalder)

(Foto: captura de pantalla de Twitter @themariomarvel)

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Diario de Villahermosa")

El enojo y todo lo que conlleva también se hizo presente en las redes sociales:

Algunos están enojados ante la prohibición (Foto: captura de pantalla de Facebook "Yasser Valdés Mendez")

Al parecer, se tendrá que cambiar la cerveza por otras opciones este fin de semana:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "La Verdad Noticias")

Aunque las compras anticipadas no se han hecho esperar:

(Foto: captura de pantalla de Facebook "Deposito Norteño")

La jornada electoral comenzará el día domingo a las 08:00 de la mañana y concluirá a las 18:00 horas (hora del centro de México). El INE instalará 57,124 mesas receptoras en todo el territorio nacional, las cuales serán operadas por 286,380 funcionarios.

El padrón electoral está compuesto por 93,489,989 ciudadanos en la lista nominal y para que el resultado sea vinculante deben de votar cerca de 37,439,023 de mexicanos.

La pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá dos opciones de respuesta “Sí” o “No” será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

SEGUIR LEYENDO: