Miguel Ángel Mancera aseguró que no han interés ciudadano en la Consulta Popular de AMLO

El senador de la República aseguró que la pregunta es vaga y no se debería someter procesos penales o administrativos a consulta popular (Foto: Cuartoscuro)

A unos días de celebrarse la Consulta Popular que busca llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos y que será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que no ha observado entusiasmo en la ciudadanía frente al ejercicio democrático del próximo domingo 1º de agosto.

“Desde un principio afirmamos que la pregunta es muy vaga, muy ambigua, la verdad no escucho en el día a día a personas que estén muy interesadas en participar. Yo no las escucho. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí están las convocatorias, ahí está lo que se ha dicho, vamos a ver exactamente cómo es que transita”, dijo el líder perredista del Senado de la República a El Universal.

El senador del PRD también cuestionó al gobierno federal sobre su decisión de someter los procesos penales o administrativos al escrutinio público, explicó que la ley ya señala cuál es el camino a seguir para alcanzar la justicia y que en caso de haber alguna responsabilidad, se debe de actuar conforme a derecho.

Información en desarrollo

SEGUIR LEYENDO: