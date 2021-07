“Los delitos que me imputó Tartufo”: el reclamo de Fernández de Cevallos a FGR por acusaciones de AMLO

Foto: @DiegoFC / Twitter.

A través de Twitter, el miembro histórico del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos, externó que aún no ha sido ratificada la denuncia que presentó en mayo por los delitos que le imputó Andrés Manuel López Obrador.

“A pesar de que han transcurrido dos meses de que presenté ante la FGR formal denuncia por los delitos que me imputó Tartufo, no he sido citado para ratificarla y que se ordene la investigación que exige la ley. Este es mi reclamo a la institución:”. Escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado 25 de mayo, Diego Fernández de Cevallos presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las acusaciones que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias mañaneras.

El abogado informó a través de sus redes sociales que “el día de hoy, 25 de mayo, a las 12:15 horas”, acudió a la Fiscalía para girar un oficio en contra del mandatario para que sea entrevistado y aporte las pruebas que comprueben las acusaciones que realizó en su contra durante la conferencia matutina del 13 de mayo.

“Hoy, 25 de mayo de 2021, a las 12:15 horas, personalmente acudí a la Fiscalía General de la República y presenté formal Denuncia de Hechos, en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional”, escribió en sus redes.

En el documento compartido en redes, indicó que presentó “formal DENUNCIA DE HECHOS que pudieren tener apariencia de delito, a fin de que se ordene los actos de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictuoso que perseguir”.

En su denuncia, “El Jefe Diego” señaló que Andrés Manuel, “desde Palacio Nacional y utilizando los bienes y recursos del estado”, le atribuyó conductas que constituyen la comisión de delitos graves.

Detalló que la primera de esas conductas fue vincularlo con un grupo opositor a su administración, que recibe dinero del gobierno estadounidense y evitan que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos. Acción que AMLO calificó, “según sus palabras, como ‘delito de traición a la patria’”.

Acto seguido, aseguró Fernández, el presidente afirmó que “participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como resultado la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos, en beneficio de la empresa Jugos del Valle S. A. de C.V, sin que hubiera terminado el litigio y sin que existiera una sentencia judicial que justificara la referida devolución. Más aún, sostuvo que se hizo a través de un simple ‘arreglo’ con las autoridades, carente de toda legalidad”.

Recordó que le exigió al mandatario que señalara el día y la hora para exhibir las pruebas “que dijo tener” sobre las acusaciones, sin embargo, López Obrador se negó; además, le pidió que denunciara ante la Fiscalía o de lo contrario Fernández lo haría, a fin de que se investiguen y se realicen las acciones correspondientes o se resuelva que no existe ningún hecho delictuoso.

Cabe destacar que la rivalidad entre AMLO y el “Jefe” Diego no es nueva. Desde principios de la década de los 90, ambos políticos establecieron una serie de declaraciones en torno a las elecciones presidenciales de 1988 donde el tabasqueño aseguró la existencia de un fraude electoral orquestado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y secundado por el PAN.

Específicamente, López Obrador asegura que la Secretaría de Gobernación (Segob), que estaba a cargo de las elecciones, orquestó la famosa “caída del sistema”, que le dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari por encima de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

