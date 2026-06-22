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Resultados Lotería Nacional del Sorteo Especial 313 domingo 21 de junio Día del Padre: premio mayor, números ganadores y reintegros

Quienes resulten ganadores tendrán un plazo de 60 días, contados a partir de la publicación de los resultados, para reclamar el premio

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SORTEO ESPECIAL DÍA DEL PADRE.
SORTEO ESPECIAL DÍA DEL PADRE.

El Sorteo Especial 311 de la Lotería Nacional, entregó un premio mayor de 27 millones de pesos repartidos en dos series, lo que incrementó las oportunidades para los participantes la noche de este domingo 21 de junio de 2026.

El evento fue transmitido en vivo a las 20:00 horas (hora local del centro de México) desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México.

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Las ediciones de este concurso, considerado entre los más emblemáticos y con mayor arraigo en México, acostumbran coincidir con momentos destacados o conmemoraciones relevantes durante el calendario anual.

El diseño del billete de lotería de este sorteo conmemora el Día del Padre, una fecha dedicada a reconocer el amor, la dedicación y el ejemplo de quienes asumen este rol en la vida familiar.

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Con esta edición, la institución invita a las familias a reconocer la importancia de los padres y a unir esperanzas e ilusiones en torno a esta tradición.

Números ganadores del Sorteo Especial 313 del domingo 21 de junio de 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 27 millones de pesos: 20266
  • Premio de 3 millones de pesos: 48491
  • Premio de 400 mil pesos: 10696
  • Premio de 400 mil pesos: 22487
  • Premio de 400 mil pesos: 57235
  • Premio de 400 mil pesos: 15931
  • Premio de 200 mil pesos: 28287
  • Premio de 200 mil pesos: 30021
  • Premio de 200 mil pesos: 19143
  • Premio de 200 mil pesos: 42300
  • Premio de 127 mil pesos: 06138
  • Premio de 127 mil pesos: 42055
  • Premio de 127 mil pesos: 49118
  • Premio de 127 mil pesos: 19496
  • Premio de 127 mil pesos: 50971
  • Premio de 127 mil pesos: 55071
  • Premio de 127 mil pesos: 03531
  • Premio de 127 mil pesos: 38022
  • Premio de 127 mil pesos: 59758
  • Premio de 127 mil pesos: 29839

Reintegros números: 1 y 6.

¿Cómo funciona el Sorteo Especial?

Sorteos de la Loteria Nacional
(Cuartoscuro)

El Sorteo Especial de la Lotería Nacional de México es un evento mensual conmemorativo, como el dedicado a los 200 años del estado de Nuevo León en 2024, donde el premio mayor asciende a 27 millones de pesos (en esta ocasión a 54 millones de pesos), para ello se emiten 60,000 billetes numerados del 00001 al 60,000, divididos en 4 series (cada serie contiene 30,000 billetes).

Cada billete se vende en cachitos (fracciones): típicamente en 20 cachitos por billete, pero puedes comprar series completas o fracciones individuales.

En esta ocasión , un cachito cuesta 60 pesos, y una serie completa se vende en 1200 pesos. Puedes adquirirlos en expendios autorizados, en línea a través de miloteria.mx o con vendedores oficiales.

¿Cómo cobrar un premio de lotería?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

La Lotería Mexicana conmemora a los padres de México

dia del padre frases -México- 15 junio
(Jovani Pérez/Infobae)

Al dedicar un sorteo especial al Día del Padre, la Lotería Nacional resalta el papel de quienes, con entrega y afecto, han asumido la responsabilidad de ser padres en distintas etapas de la vida.

Esta convocatoria alienta a las familias mexicanas a reunirse y celebrar una fecha cargada de significado, consolidando una costumbre que congrega a millones de personas en torno a la esperanza, el agradecimiento y la ilusión.

La institución utiliza sus sorteos conmemorativos para poner en primer plano eventos, figuras y festividades que constituyen parte esencial de la identidad y la rutina de México.

Con esta iniciativa, rinde tributo a una figura central de la sociedad y se suma a una tradición que exalta los vínculos familiares, los principios y el sentido de comunidad.

Más allá de obsequios y festejos, el Día del Padre promueve el reconocimiento del acompañamiento, las enseñanzas y el ejemplo transmitido cotidianamente por muchos padres, elementos que contribuyen al bienestar y al desarrollo de las nuevas generaciones.

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