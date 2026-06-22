Ignacio Mier acusa a Maru Campos de promover una postura entreguista

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, acusó a Maru Campos de una postura “entreguista” ante una eventual intervención externa en México. (Cuartoscuro)

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier acusó este 21 de junio a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de sostener una postura “entreguista” frente a una eventual intervención externa, después de que la mandataria advirtió que una incursión extranjera en México o una ruptura del T-MEC serían responsabilidad del gobierno federal si mantiene impunidad frente a funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narco.

En su mensaje, Mier afirmó que existe una investigación en curso de la FGR relacionada con integrantes del equipo de la gobernadora por posibles violaciones a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. Según dijo, el caso derivaría de operativos en territorio chihuahuense con agentes extranjeros que habrían actuado sin registros ni autorizaciones ante autoridades mexicanas.

PUBLICIDAD

El senador de Morena sostuvo que el tema no es un debate sobre cooperación internacional ni sobre aplicación de la ley, sino un intento por normalizar la injerencia externa en asuntos que, a su juicio, corresponden solo a México. También señaló que la frontera norte “es parte de la Federación, no un enclave político subordinado a agendas ajenas”.

Maru Campos rechaza una incursión militar, pero responsabiliza a Morena del riesgo

Una mujer, identificada como gobernadora de un estado fronterizo mexicano, pronuncia un discurso formal al aire libre sobre la soberanía nacional. El contenido aborda preocupaciones sobre posibles acciones militares unilaterales en territorio mexicano y el impacto en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC) debido a la seguridad. La oradora hace un llamado a la aplicación de la ley y critica a un régimen político por presuntos vínculos con el crimen organizado. Mencionando a Chihuahua, destaca la importancia de la integridad territorial.

En un video difundido en sus redes sociales este 21 de mayo, Maru Campos dijo que está “totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México” y aseguró que su compromiso con la soberanía “es total y no admite matices”. La gobernadora agregó que la integridad del territorio nacional “no se negocia”.

PUBLICIDAD

La mandataria sostuvo que la discusión fuera del país sobre posibles acciones unilaterales contra el crimen organizado no surgió de la nada. Atribuyó ese escenario a lo que llamó la decisión del “régimen morenista” de proteger a gobernantes y funcionarios que, según dijo, la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado.

Campos afirmó que hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que serían cobijados por el oficialismo y acusó a las fiscalías de perseguir a quienes combaten al crimen, mientras no actúan contra señalados por narcotráfico. En esa misma línea, sostuvo que la soberanía no se defiende con discursos, sino con el cumplimiento de la ley y con el fortalecimiento del Estado de derecho.

PUBLICIDAD

La gobernadora fue más allá y dijo que “el auténtico entreguismo o injerencismo es dar el control político al narco”. También exigió que se entregue a Rubén Rocha Moya y a sus presuntos cómplices, además de que se investigue públicamente a otros acusados.

Morena responde con una defensa de la soberanía y del marco legal

La gobernadora atribuyó la discusión en Estados Unidos sobre acciones unilaterales contra el crimen organizado a la protección de gobernantes y funcionarios que, según ella, son señalados por vínculos con el narcotráfico. (Crédito; X@MaruCampos_G)

Mier respondió que las palabras de la gobernadora reflejan una posición de la derecha que, según él, desdeña la soberanía nacional. Añadió que no sorprenden sus declaraciones porque, en más de una ocasión, habría mostrado disposición a colocar intereses extranjeros por encima de los del pueblo de México.

PUBLICIDAD

El legislador afirmó que el Gobierno de México colabora con otras naciones en materia de seguridad, pero siempre bajo principios de respeto, reciprocidad y sin subordinación. Aseguró que hacer cumplir las leyes mexicanas y defender la soberanía no pone en riesgo ningún tratado comercial y, por el contrario, fortalece la posición del país.

En su publicación, el senador también acusó a Campos de intentar convertir un asunto de legalidad institucional en una narrativa de persecución política. Dijo que el respeto a su investidura como gobernadora no obliga a aceptar falsedades ni a desviar la conversación de los hechos que, según su versión, investiga la Fiscalía General de la República.

PUBLICIDAD

La confrontación pública entre ambos se centra en dos ejes: la posibilidad de una acción extranjera contra cárteles en territorio mexicano y los señalamientos sobre presunta protección política a funcionarios acusados de tener vínculos con el crimen organizado. Mientras Campos sostiene que la impunidad del narco debilita la soberanía, Mier responde que apostar por la intervención externa implica renunciar a la defensa de la independencia nacional.