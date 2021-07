Miguel Barbosa recordó la “historia negra” de Mario Marín y lamentó lo ocurrido en el caso Lydia Cacho

Miguel Barbosa reveló que a Mario Marín gustaba de que proxenetas de la iniciativa privada y “hombres del poder” le presentaran menores de edad (Foto: Cuartoscuro)

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló que testimonios cercanos al ex mandatario poblano, Mario Plutarco Marín Torres, confirmaron que gustaba de que proxenetas de la iniciativa privada y “hombres del poder” le presentaran menores de edad.

En conferencia virtual, el mandatario estatal fue cuestionado sobre el amparo que le dio un Tribunal de Quintana Roo al empresario José Kamel Nacif Borge contra la orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien acusó a las magistradas de “venderse a la delincuencia organizada”.

Al respecto, Miguel Barbosa señaló que no tiene información clara sobre el tema, ya que lo que se ha publicado son “revelaciones, versiones periodísticas de las que no puedo opinar por riesgo de que me equivoque”.

Lamentó que el caso de Cacho no fuera analizado desde el estado y que la única prueba por la que comenzó el proceso sea la grabación de una conversación telefónica entre Mario Marín, también conocido como el “góber precioso”, y Kamel Nacif.

El gobernador lamentó que el caso de Cacho no fuera analizado desde el estado y que la única prueba por la que comenzó el proceso sea la grabación de una conversación telefónica entre Mario Marín y Kamel Nacif (Fotos: Cuartoscuro.)

“Esa historia no está abordada desde la posición de estado, finalmente las pruebas contundentes que provoca toda esta investigación son pruebas que salen de una grabación, tomada por no sé qué origen, entre una charla de Marín y Nacif”, declaró el gobernador.

Sin embargo, aseguró que alrededor de ese esquema “funcionaron cosas verdaderamente reprochables que deberían investigarse” y que “muchos” saben de las cosas sucedidas en torno al gobernador poblano en el sexenio 2005-2011.

“El problema es que muchos lo saben y eso es de los asuntos de los cuales se quedan callados, es el mundo del silencio conveniente en Puebla, porque ya han habido muchos casos (…), no digo nada, no digo nada, pero yo sí lo digo”, expresó.

Barbosa Huerta reiteró que hay más personas implicadas, y declaró que testimonios de personas próximas al ex mandatario poblano han confirmado que es pederasta y que incluso proxenetas le procuraron menores de edad.

Barbosa Huerta reiteró que hay más personas implicadas, y declaró que testimonios de personas próximas al ex mandatario poblano han confirmado que proxenetas le procuraron menores de edad (Foto: TW@MBarbosaMX)

“Hay muchos más implicados en esta trama. La historia negra de que al gobernador Mario Marín le gustaba de que le presentaran menores de edad es cierta; está tomada de los dichos de la gente que rodeó a Marín y hay muchos, muchos empresarios, hombres del poder, que se dedicaban a eso, verdaderos proxenetas”, manifestó.

Al finalizar, el mandatario estatal opinó que debería de haber una sanción mayor por la que hoy se persigue a Mario Marín, Kamel Nacif y a los otros involucrados, porque, explicó, “crearon un mundo verdaderamente negro en las relaciones del gobernador con muchachitas, (...) qué horror, en qué mundo vivían, pero eso sí: el mundo que los rodeaba era el silencio, nadie decía nada, nadie denunciaba a nadie, no había desplegados de nada, eso no ocurría en Puebla, todo era silencio”.

El caso de Lydia Cacho

Este marte, se dio a conocer que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo a José Kamel Nacif con el que lo libera de la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el pasado 3 de diciembre de 2020 como partícipe en los hechos de tortura contra Lydia Cacho.

Un Tribunal otorgó un amparo a José Kamel Nacif con el que lo libera de la orden de aprehensión como partícipe en los hechos de tortura contra Lydia Cacho (FOTO: ESPECIAL)

Las magistradas del Tribunal concluyeron que no habían pruebas suficientes de que el secuestro y tortura de la periodista tuviera relación con la investigación que realizó y publicó en su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil que involucraba a Kamel Nacif, al empresario Jean Succar Kuri y al ex gobernador de Puebla, Mario Marín.

Por su parte, el juzgado tercero de distrito, con sede en Quintana Roo, rechazó amparar al exgobernador de Puebla contra el auto de formal prisión dictado en su contra el 10 de febrero de 2021 por el delito de tortura en agravio de la periodista; asimismo, el secretario en funciones de juez federal le negó el amparo contra la solicitud que realizó para llevar su proceso bajo libertad.

