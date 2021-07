Lydia Cacho acusó a magistradas de “venderse a la delincuencia organizada” tras amparo a Kamel Nacif

Lydia Cacho acusó a las magistradas de “venderse a la delincuencia organizada” (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que un Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgara un amparo al empresario José Kamel Nacif Borge contra la orden de aprehensión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, la también defensora de derechos humanos acusó a las magistradas de “venderse a la delincuencia organizada”.

El pasado 15 de julio el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo dictó sentencia con la que el empresario, también conocido como el “rey de la mezclilla”, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra el 3 de diciembre de 2020 como partícipe en los hechos de tortura contra Cacho.

En la sentencia, avalada por la mayoría de las magistradas del Tribunal, concluyeron que no habían pruebas de que el secuestro y tortura de la periodista el pasado 16 y 17 de diciembre de 2005 tuviera relación con la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil que involucraba a Kamel Nacif, al empresario Jean Succar Kuri y al ex gobernador de Puebla, Mario Marín.

El Tribunal en el estado de Quintana Roo dictó sentencia con la que el empresario obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión (Foto: Cuartoscuro)

Las pruebas acusatorias fueron desestimadas por las magistradas, pues argumentaron que uno de los audios, en el que el exgobernador de Puebla dice que le dio “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona”, se hace una afirmación vaga y genérica, porque la palabra “vieja” es relacionada con una mujer de la tercera edad.

Por lo anterior, la periodista señaló que las magistradas que participaron en la sentencia negaron la “verdad jurídica” y se vendieron al crimen organizado.

A través de su cuenta de Twitter, Lydia Cacho recordó que tardaron más de 16 años para que se diera sentencia a los responsables en los hechos de tortura; aseveró que superó obstáculos para llegar al Tribunal, como la corrupción en las instituciones, la compra de jueces y las amenazas de muerte.

Cacho recordó que tardaron más de 16 años para que se diera sentencia a los responsables en los hechos de tortura (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@lydiacachosi)

“Tardamos 16 años superando obstáculos de corrupción institucional, compra de jueces, atentados, amenazas de muerte, juicios penales y civiles para callarme. Cuando estamos a punto de ganar, las magistradas niegan la verdad jurídica y se venden a la delincuencia organizada. #2021”, escribió en su red social.

Poco después de darse a conocer el amparo al “rey de la mezclilla”, Cacho ofreció una conferencia de prensa virtual en donde lamentó la sentencia que protege a Kamel Nacif, pues señaló, es un retroceso en su caso.

“Después de 16 años de buscar justicia por haberme torturado, y después de leer la determinación, lo único que puedo decir es que sentí que viajamos en el tiempo al pasado”, aseguró.

La periodista expresó que la determinación y los argumentos de las magistradas son prácticamente idénticos a los del primer juez “corrupto” que comenzó a llevar su caso hace 16 años.

La periodista expresó que la determinación y los argumentos de las magistradas son prácticamente idénticos a los del primer juez “corrupto” que comenzó a llevar su caso hace 16 años (fOTO: eSPECIAL)

Explicó que el primer argumento que dio fue que Cacho no era periodista, que su libro “Los Demonios del Edén” no se podía considerar una investigación periodística y que no había sido torturada.

Lydia Cacho señaló que 16 años después demostró ante organismos internacionales y los juzgados mexicanos que toda la evidencia dentro del libro es auténtica, y representa una realidad de trata de personas, delincuencia organizada y lavado de dinero por parte de personajes que “hoy en día están detrás del telón” manejando los hilos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que “no es casualidad que en este momento, que se están dando alianzas políticas, de pronto suceda esto”.

Y agregó: “¿Qué pasó con la disculpa pública que ofreció el gobierno de México y la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién manda verdaderamente en el Poder Judicial en México? ¿Quién manda en la Fiscalía General de la República?”.

